101-jarige Justine Delbeke uit Bellegem is niet meer

Nadat Anna Kiekens uit Kortrijk vorige week donderdag op 101-jarige leeftijd overleden is, is vorige zondag op 8 januari nu ook de 101-jarige Justine Delbeke uit Bellegem gestorven. Ze verschilden maar drie weken in leeftijd.

Justine overleed nog vrij onverwacht in wzc Sint-Carolus in Kortrijk. Zij is op 30 juli 1921 geboren in Bellegem en groeide er op in de Kreupelstraat. Na de lagere school in Bellegem volgde ze twee jaar middelbaar in Pecq. Ze trouwde in 1942 met Valère Stichelbout die in 2000 op 80-jarige leeftijd gestorven is. Ze woonden in de Groenweg in Bellegem.

Na het overlijden van haar man bleef Justine er met de nodige hulp zelfstandig wonen. Ze woonde nog graag maandelijkse bijeenkomsten bij in De Wervel in Bellegem. In mei 2014 verhuisde ze naar een zorgappartement in de Zilvertorens aan de Veemarkt in Kortrijk en in maart 2017 naar wzc Sint-Carolus.

Naaiatelier

Justine heeft vele jaren in een naaiatelier gewerkt als ontwerpster van tekeningen op stof die naaisters dan borduurden. Toen ze daarmee stopte, hielp ze haar man die een melkronde had in Kortrijk. Ze ging ook soms met hem mee handboogschieten in Zulte. Ze trokken vroeger graag op reis in Europa, eerst met de motor met sidecar, later met de auto. In de winter verbleven ze ook enkele keren een maand in Spanje.

Justine is moeder van twee zonen. Bernard is in december 2019 op 75-jarige leeftijd overleden. Zijn echtgenote Monique Teirlynck is kort na Justines 100ste verjaardag in september 2021 gestorven. Zij woonden in Sint-Lodewijk-Deerlijk. Daniël is getrouwd met Jeannine Declercq en woont in Bellegem. Zij hebben twee zonen en vijf kleinkinderen.

Het afscheid heeft plaats op vrijdag 13 januari om 10 uur in de Sint-Amanduskerk in Bellegem. (Begr. Planckaert/Sereni)