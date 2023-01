101-jarige Anna Kiekens overleden in woon- en zorghotel H. Hart in Kortrijk

Op 5 januari is Anna Kiekens op 101-jarige leeftijd in het woon- en zorghotel H. Hart in Kortrijk overleden. Ze was de weduwe van Jan Sergyssels en woonde vroeger in de Kouterstraat in Kuurne.

Anna werd op 18 augustus 1921 geboren in Kortrijk. Haar jeugdjaren bracht ze samen met haar jongere zus door op Overleie, waar haar grootouders in de Rekollettenstraat café Het Zandschip openhielden.

Naaiatelier Delplancke

Anna volgde naailessen en ging werken in het naaiatelier Delplancke aan de Broelkaai. Nadien was zijn zelfstandig hemdenmaakster. Ze hielp ook geregeld in Huis Vanwonterghem in Kuurne.

In 1944 trouwde Anna met Jan Sergyssels, die als ambtenaar bij het Oost-Vlaams provinciaal gouvernement in Gent werkte. Hij trok er met de trein naartoe en had op de twee plaatsen een fiets.

Twee zonen

In 1980, toen hij met de fiets van Harelbeke naar huis reed, werd hij in de Weidestraat in Kuurne gegrepen door een vrachtwagen en overleed dezelfde dag. Anna was toen 58 jaar. Zij was moeder van twee zonen, die in Kortrijk wonen: Marc is bekend als goochelaar Marcelino, Johan is fotograaf.

Er zijn vier kleindochters en acht kleinkinderen. De kleinkinderen heeft Anna destijds graag opgevangen. Toen ze 75 was, verhuisde zij naar een assistentiewoning in de Groote Broel aan de Dam in Kortrijk. Sinds zes jaar verbleef ze in het woon- en zorghotel H. Hart.

Het afscheid heeft plaats in intieme kring, gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats in Kuurne.