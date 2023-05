101-jarige Andréas Ombregt overleden

Dinsdag 2 mei overleed Andréas Ombregt op de leeftijd van 101 jaar in het woonzorgcentrum Amphora in Wingene.

Hij werd geboren in Hertsberge op 11 oktober 1921, als eerste kind van Philemon Ombregt en Adronie Reynaert. Bij zijn doopsel kreeg hij de naam ‘Andreas’, de toenmalige pastoor wilde alleen Latijnse namen voor zijn nieuwe parochianen. Bij de inschrijving in de burgerlijke stand maakte de gemeentesecretaris een foutje en kreeg Andreas als enige van de kinderen de naam ‘Ombrecht’ (i.p.v. Ombregt), waardoor hij van bij de geboorte al een buitenbeentje was. Het gezin werd aangevuld met de zusjes Mariette en Georgette.

Supporter Cercle Brugge

Andreas liep school in Hertsberge, eerst bij de zusters van het Geloof en later bij meester René van Belleghem. Na zijn plechtige communie werd hij intern in het Sint Franciscus Xaverius college te Brugge. Toendertijd was het onderwijs daar nog volledig in het Frans. Bij de ‘Frères’ kreeg hij niet alleen een gedegen humaniora-opleiding, maar de broeders indoctrineerden hem ook tot een levenslange supporter van Cercle Brugge. Hij kreeg ter gelegenheid van zijn 100ste verjaardag nog een shirt van Cercle met het nummer 100 erop en werd hij uitvoerig in de bloemetjes gezet door KDC Ruddervoorde als oudste nog levende speler van de voetbalploeg.

Voor de oorlog kwam hij in dienst in het bouwbedrijf van vader Philemon en werd hij keeper bij de eerste ploeg van Daring Ruddervoorde. Na de werkuren en op zaterdagen volgde hij les aan de Kunstacademie en de Patroons- en Handelschool in Brugge.

Tijdens de oorlog werd hij werkweigeraar en moest zich gedurende maanden schuilhouden voor de bezetter. Uit deze periode stammen talrijke spannende anekdotes die verhaald werden aan kinderen, kleinkinderen en nu zelfs aan de achterkleinkinderen.

Na de oorlog deed hij legerdienst in Leopoldsburg en in Overijse waar met zijn plannen en onder zijn leiding een barakkenkamp voor Duitse krijgsgevangenen werd opgericht.

Huwelijk met Josette

Hij werd zelfstandig aannemer en huwde in 1950 met Josette Vanderlinde, sociale verpleegster bij het toenmalige Kinderwelzijn. André en Josette beleefden tot in 2018 samen een vredige en gelukkige oude dag, omringd door familie en vrienden en genietend van de kleine en grote dingen des levens. Josette overleed in april 2019 na een paar ongelukkige valpartijen. Ze werd 93 jaar.

Andreas is de papa van Ludwig en Vera Ombregt – Hollevoet, Dirk en Martine Ombregt – Breemersch en van Karel en Anne-Marie Cool-Ombregt. Hij is de pépé van Wouter en Ceylan Ombregt – Belek, Peter Ombregt (+), Sylvie-Anne en Kristof Ombregt – Van Daele, Philippe en Annelies Ombregt – Van Belleghem, Thomas Coole, Joséphine en Tobias Cool – Salz. Zijn achterachterkleinkinderen zijn: Aksel, Louise, Charles, Henri, Edouard, Eléonore en Louis.

André is altijd een familieman geweest voor wie gezin en werk op de eerste plaats kwamen. Daarnaast had hij veel interesse voor kunst en cultuur. Hij is jarenlang dirigent geweest van het Sint-Janskoor in Hertsberge.

Na zijn actieve loopbaan schreef hij zich in voor avondonderwijs aan het Provinciaal Technisch Instituut in Eeklo. Tweemaal per week en dit gedurende enkele jaren volgde hij de cursus houtsculptuur. Nadien werd hij lid van de kunstkring Wingene, waar hij zich verder bekwaamde in tekenen en aquarel. (GST)