100-jarige kloosterzuster Beatrix overleden

De Torhoutse kloosterzuster Beatrix, geboren als Georgette Maertens, is op woensdagmiddag 26 januari overleden in Huize Vogelzang in Sint-Michiels Brugge, waar ze al een paar jaar verbleef. Bijna anderhalve maand geleden had ze er, in een voor haar leeftijd behoorlijk goede gezondheid, haar 100ste verjaardag gevierd.

Georgette, die op 18 december 1921 geboren werd, stamde uit een kroostrijk Torhouts gezin. Ze was amper 17, toen ze op 14 augustus 1938 als jong meisje in het klooster trad.

In woelige oorlogstijden legde ze op 21 augustus 1940 haar geloften af bij de Zusters van de Heilige Vincentius in Torhout. Haar jongere zussen Jeannette (geboren in 1925) en Rosa (geboren in 1927) zouden haar voorbeeld volgen en haar in hetzelfde klooster vervoegen, respectievelijk als de zusters Jeannette en Helena.

Onderwijscarrière

Na twee jaar noviciaat ging zuster Beatrix studeren aan het Instituut Heilige Familie in Tielt, waar ze in juli 1943 het diploma van letterkundige regentes behaalde.

In datzelfde jaar begon ze les te geven aan het Sint-Vincentiusinstituut, de Torhoutse school waar ze haar hele onderwijscarrière zou uitbouwen. Naast Nederlands en Frans gaf ze ook geschiedenis en aardrijkskunde en werd mee verantwoordelijk voor het internaat.

Directeur Sint-Vincentius

In 1961 werd zuster Beatrix directeur van ‘haar’ Technisch Instituut Sint-Vincentius, toen louter een meisjesschool. Ze bleef die functie bekleden tot aan haar pensioen in 1987. Streng, rechtvaardig en met een strak werktempo.

In tijden waarin de digitale wereld nog veraf was, zat ze ’s morgens soms al om 5 uur aan haar bureau om alles in goede banen te leiden. Tegelijk bleef ze luisterbereid en maakte ze graag tijd voor wie nood had aan een babbel of een schouderklopje. Ze bouwde de technische school uit tot een bloeiende onderwijsinstelling.

Van klooster naar Huize Vogelzang

Eenmaal met pensioen zette ze zich in voor het plaatselijke verenigingsleven. Ze maakte zich verdienstelijk in Okra Centrum en bij CM Ziekenzorg (nu Samana). Ze werkte ook mee aan Broederlijk Delen. Ze bleef de behulpzame, geëngageerde religieuze die ze altijd geweest was.

Toen ze 95 werd, was het fysiek moeilijker geworden en vlotte het stappen niet meer. Zo is ze later vanuit het Torhoutse klooster naar Huize Vogelzang in Brugge verhuisd, waar ze samen met een 50-tal andere zusters uit diverse West-Vlaamse congregaties warme zorg kreeg.

Honderdste verjaardag

Ze bleef in veel zaken geïnteresseerd, niet het minst in het klooster en het onderwijs. Bijna anderhalve maand geleden, op zaterdag 18 december, werd ze in Vogelzang gefeliciteerd met haar 100ste verjaardag. Onder meer de Torhoutse burgemeester Kristof Audenaert en kloosteroverste zuster Liliane Deilgat gingen met geschenken langs.

De uitvaartdienst heeft plaats op dinsdag 1 februari om 10.30 uur in de Sint-Pieterskerk. (Begr. De Korenbloem)