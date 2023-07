Overleg over overbevolking in West-Vlaamse gevangenissen: “Geen mirakeloplossing, maar er zijn wel mogelijkheden”

Er komt een periodiek overleg met alle partners over de overbevolking in de West-Vlaamse gevangenissen. Dat bevestigt gouverneur Carl Decaluwé. “Er is geen mirakeloplossing, maar er zijn wel mogelijkheden om de hoge druk te doen afnemen”, klinkt het.

“Ook de West-Vlaamse gevangenissen worden geconfronteerd met overbevolking”, klinkt het. “Net voor de zomervakantie was dit vooral het geval in Brugge dat een capaciteit heeft van 626 en waar op dat moment 785 gedetineerden zaten”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe op basis van cijfers van de gouverneur. “Hoewel de cijfers van dag tot dag verschillen is onder meer de gesloten gevangenis van Ieper voor verbouwingswerken een bijkomende factor voor de overbevolking in de gevangenissen in de regio.”

Viermaandelijks overleg

In Antwerpen en Oost-Vlaanderen bestaat er al langer een viermaandelijks overleg met politiediensten, de lokale overheid, de rechtbanken, het Openbaar Ministerie, de gevangenissen en andere betrokken actoren. Daarbij wordt gezocht naar beleidsmatige oplossingen die de sector overstijgen. Nu springt West-Vlaanderen ook op die kar. De volgende bijeenkomst zal in oktober plaatsvinden. Volgens gouverneur Carl Decaluwé bestaat er geen mirakeloplossing, maar blijken er toch nog mogelijkheden te zijn om de hoge druk op de gevangenissen te doen afnemen.

Eerder deze week meldde het gevangeniswezen nog dat het aantal grondslapers in Belgische gevangenissen opnieuw gestegen is. Afgelopen woensdag werden 167 Belgische gedetineerden geteld die geen eigen bed hebben. Begin juni ging het nog om 97 personen, verdeeld over zeven inrichtingen. Dinsdag stond de teller op 11.569 personen die in Belgische gevangenissen verblijven, terwijl er slechts een capaciteit is van 10.418.