Overleden superfan César (12) krijgt herdenkingsplek in Plopsaland

Plopsaland heeft in het pretpark in De Panne bij de attractie van de eendjes een herdenkingsplaatsje ingericht voor hun overleden superfan César (12). César had al beperkingen vanaf de geboorte en werd daarom opgevangen in een orthopedagogisch centrum De Rozenkrans in Oostduinkerke, maar in mei overleed hij. “César, dit plaatsje in Plopsaland is voortaan voor jou. Je was tegelijk de kleinste en grootste Plopsa-fan”, laat Plopsa weten op sociale media.

Aan de druivelaar in Plopsaland De Panne bij de attractie van de eendjes hangt er sinds deze week een houten bord met daarop “Speciaal voor César”. Het is een herdenkingsplaatsje voor César (12), die enkele maanden geleden onverwachts overleed. César leefde al zijn hele leven met beperkingen en verbleef in een orthopedagogisch centrum De Rozenkrans in Oostduinkerke. Het pretpark Plopsaland was zijn favoriete plaats.

De begeleidster van César schreef na zijn overlijden een pakkende brief naar Gert Verhulst en Plopsaland. Daarom richt Plopsaland nu voor het eerst een herdenkingsplaatsje in hun pretpark.