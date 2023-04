Overlast in Brugse uitgaansbuurt sinds aantal weken fiks verminderd: “Tussenkomsten gehalveerd”

De overlast in de Brugse uitgaansbuurt heeft de laatste weken een fikse duik genomen. Het aantal politietussenkomsten is gehalveerd en de patrouilles kunnen letterlijk vroeger richting politiehuis. “En dat zónder dat er minder sfeer of ambiance is onder de jeugd”, zegt korpschef Dirk van Nuffel. Want wat blijkt? De sluiting van twee cafés doet al wonderen.

Begin dit schooljaar dreigde de situatie in de Brugse uitgaansbuurt even uit de hand te lopen. Het ging zelf zo ver dat de politie verschillende keren de Kuipersstraat volledig afzette en dat urenlang om grootschalige controles uit te voeren. Vechtpartijen, provocaties en gebrek aan respect voor de politie: in Brugge waren ze het beu. Vaak waren het ook dezelfde namen van amokmakers die terugkeerden. Daarom greep het stadsbestuur in: sinds 1 december is het glasverbod in de uitgaansbuurt effectief van kracht en de politie bleef al die tijd zichtbaar aanwezig in het straatbeeld.

Halvering

De cijfers bewijzen dat de weekendoverlast geen subjectief gevoel was. In 2022 waren er 909 geweldsdelicten in de publieke ruimte, zo blijkt uit de meest recente cijfers. “De invoering van het glasverbod moet ervoor zorgen dat conflicten niet verder uit de hand lopen en voor gevaarlijke situaties zorgen op straat”, stelt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Volgens de eerste vaststellingen wordt het glasverbod goed nageleefd, maar om het effect écht te meten moet er volgens stad en politie minstens nog een zomer passeren. En tóch is er sinds enkele weken een enorme verbetering merkbaar, stellen ze ook bij de Brugse politie vast. “Het aantal politietussenkomsten is sterk gedaald. En dan spreken we toch van ongeveer een halvering”, bevestigt korpschef Dirk Van Nuffel. “Zowel in de algemene overlast als het aantal bestuurlijke aanhoudingen. Dat valt op. Onze mensen kunnen letterlijk vroeger terugkeren richting politiehuis tijdens het weekend.”

Sluiting danscafés

Dan toch het effect van het glasverbod, zou je denken? Niet alleen dat, want vooral de sluiting van twee danscafés — één in de Kuipersstraat en de andere op de Eiermarkt — zorgt voor de teruglopende cijfers. Beide zaken, van dezelfde eigenaar, sloten recent de deuren door een faillissement. En laat het nu net die twee zaken zijn waar het vaakst problemen waren. “We zien inderdaad dat mensen die eerder voor overlast zorgden, nu niet meer naar de Brugse uitgaansbuurt afzakken”, zegt de korpschef. “Al blijven we natuurlijk nog steeds zichtbaar aanwezig in het straatbeeld, ondanks de mindere overlast. En voor de duidelijkheid: de sfeer en ambiance onder de uitgaande jeugd is nog altijd groot.

Behalve het glasverbod, kregen sinds eind vorig jaar ook een vijftal amokmakers een plaatsverbod. Daar komen er wellicht nog twee bij. “Al is dat niet iets wat je zomaar oplegt. Daar zijn bepaalde criteria voor”, besluiten de burgemeester en korpschef. (MM)