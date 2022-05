OverKop in Poperinge biedt een luisterend oor voor jongeren

In de Komstraat 14 werd het OverKop Huis officieel geopend. Jongeren tot 25 jaar vinden er voortaan een luisterend oor. “Overkop gaan kan fun zijn, maar kan ook ‘problemen in je kop’ betekenen. Op die cruciale momenten staan de OverKop-huizen en het online OverKopplatform voor hen klaar. Want het is OK om je af en toe minder goed te voelen en OK om erover te praten”, zegt schepen Loes Vandromme (CD&V).

In Vlaanderen en Brussel worden heel wat nieuwe OverKop-huizen geopend. Er zijn er intussen meer dan dertig in Vlaanderen.

Jeugdopbouwwerker Dimitri Denys is in Poperinge al enkele maanden samen met jongeren aan de slag. “We werken aan een plek waar ze zich goed voelen, met ruimte voor ontspanning en ontmoeting. Ontmoeten kan je ook lezen als ont-moeten, waar dingen mogen maar niet moeten”, vertelt Dimitri.

“We verwachten de dag van vandaag heel veel van jongeren: goed presteren op school, bij hobby’s, zinvol bezig zijn… Wanneer het even wat minder gaat is het voor hen niet evident om een veilige plek te vinden. Met OverKop willen we die plek bieden, waar we zonder verwachtingen samen een zinvol aanbod samenstellen. Jongeren staan zelf aan het stuur, ik ondersteun hen daarbij”, aldus nog Dimitri Denys, die als een soort straathoekwerker aan de slag is.

Bijzonder Onderwijs

“Hij gaat overal in de stad op zoek naar jongeren, die anders moeilijk of helemaal niet te bereiken zijn. Er daar hoort hij soms schrijnende verhalen. Poperinge is immers ook een stad waar heel wat Buitengewoon Secundair Onderwijs aangeboden wordt. En daar zitten veel jongeren uit gebroken gezinnen of moeilijke opvoedsituaties, die wat hulp best kunnen gebruiken”, zegt schepen Loes Vandromme.

“Door actief op zoek te gaan naar jongeren en met hen in gesprek te gaan, is OverKop aanwezig in hun leefwereld. Als jeugdopbouwwerker bied ik niet alleen een luisterend oor en ondersteuning, maar ik signaleer ook hun noden bij het beleid”, zegt Dimitri.

Tjorven Nouwynck (18) is een van de vrijwilligers in het Poperingse OverKop-huis. “Dimitri leerde ik kennen toen hij eind vorig jaar een podcastproject uitwerkte in de Bellewijk. Ik denk dat iedereen wel nood heeft aan een luisterend oor. Ik heb dat ook nodig”, zegt Tjorven. “Ik heb het gevoel dat jij dat ook voor andere bent, een luisterend oor bieden”, vult Dimitri aan.

100.000 euro

“Vroeger was er heel weinig hulpverlening voorhanden. In Poperinge was er alleen het CAW. Dan kwamen de Speel-O-Theek en de Jeugdwelzijnsdienst. En nu hebben we, samen met Vleteren, het Huis van het Kind. We zetten heel bewust in op het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren. Experts wijzen erop dat de coronacrisis ook veel psychisch leed veroorzaakte, niet in het minst bij deze groep. Met OverKop willen we hen een veilige plaats bieden, waar ze zich goed voelen en gehoord worden. Zo verlagen we ook de drempel om hulp te zoeken, voor wie die nodig heeft. Het was een van de laatste projecten (waarvoor we samenwerken met Ieper), die gewezen Vlaams minister Wouter Beke voor ons goedkeurde. We kregen een subsidie van 100.000 euro”, zegt schepen Loes Vandromme.

Indeling

Op het gelijkvloers is er een keuken, een instuif waar er gezelschapsspelletjes kunnen gespeeld worden, een WC en een koertje. Op de eerste verdieping is er een creatief atelier, een vergaderruimte en een kamer waar men ondermeer aan boksen, krachtsport en fitness kan doen. Op de zolder bevindt zich de chill-outruimte. In het Huis worden geen alcohol of drugs getolereerd.

In de namiddag gaven rapper Yellow G en CandyFlip Soundsystem het muzikale startschot op de Grote Markt. Aviko zorgde voor gratis frietjes. (AH)