OverKop-huis Poperinge is een thuis voor jongeren: “Belangrijk is dat er geen taboes en waardeoordelen zijn”

Het Poperingse OverKop-huis ging half mei van start in de Komstraat 14. Jongeren tot 25 jaar hebben er een ontmoetingsplek en vinden er een luisterend oor. Ondertussen heeft OverKop een vaste kliek van een 15-tal jongeren tussen 15 en 20 jaar die OverKop-ambassadeur worden. “Samen met de gasten van OverKop en andere diensten, organisaties, scholen en voorzieningen wil ik werken aan een nog ‘warmer Poperinge’”, zegt jeugdopbouwwerker Dimitri Denys.

Van 1 tot 10 oktober is het de week van de Geestelijke Gezondheid. In Vlaanderen en Brussel werden al tal van OverKop-huizen gerealiseerd. Half mei ging OverKop Poperinge van start en het huis kende een vliegende start. “De meeste jongeren zakken vooral af voor de ontmoeting en de ont-moeting. OverKop is op korte tijd een ontmoetingsplek geworden voor heel wat jongeren. We proberen ook een plek te zijn die weg gaat van het moeten en verwachtingen. Soms komen er door de gesprekken ook thema’s en vragen naar boven waarvoor een luisterend oor nodig is”, zegt jeugdopbouwwerker Dimitri Denys.

Ambassadeurswerking

“Eind september stond de teller op 1.160 bezoeken in ons OverKop-huis. Dat zijn 184 unieke bezoekers, waarvan het voor 74 jongeren voorlopig bij één bezoekje bleef. We hebben een vastere groep van een 10-tal jongeren die al meer dan 30 keer naar OverKop is gekomen.” Een publiek van de middelbare scholen uit Poperinge of jongeren die net gedaan hebben met hun schoolcarrière vinden vooral hun weg naar het OverKop-huis. “De vastere groep bezoekers is tussen de 15 en 20 jaar. De leeftijdsgroep 18 à 20 jaar gaven ook heel wat input in het voortraject, waarvan enkele nu in de ambassadeurswerking stappen”, vertelt Dimi.

(Lees verder onder de foto.)

Jeugdopbouwwerker Dimitri Denys. © LBR

“We willen OverKop nog steeds bekender maken bij de jongeren en we willen de jongeren ook steeds meer eigenaarschap geven over de werking van OverKop. Daarom werd ook een ambassadeurswerking op poten gezet waarbij jongeren een iets groter engagement kunnen opnemen als ze dat willen. Daarbij ondersteun ik hen. Jongeren namen in september al voor drie weken OverKop over tijdens mijn verlof en voorzagen kleinere activiteitjes. Het ambassadeurschap kan gaan van iets organiseren, gewoon eens open doen en een luisterend oor zijn. Iedereen neemt een rol op naar eigen kunnen en krijgt ondersteuning. Sowieso doen we de meeste dingen samen en kan er indien nodig nog extra vorming worden voorzien.”

Op maat

Met OverKop en in samenwerking met andere diensten, partners en organisaties wil OverKop het aanbod voor jongeren van 12+ vergroten, afstemmen en/of toegankelijker maken zodat jongeren verder hun talenten kunnen ontwikkelen. “Het huidige aanbod is nog iets te beperkt, spreekt niet echt aan of wordt door verschillende redenen door jongeren gemeden. Door in te zetten op de talenten en niet zozeer op de problemen, willen we inzetten op een positieve identiteitsontwikkeling. Natuurlijk blijven bepaalde zorgen en vragen bespreekbaar. Momenteel bereiken we nog niet zoveel meisjes, ook jongeren die liever thuis hun dagen doorbrengen. Door het aanbod wat specifieker en op maat te maken, kunnen we nog meer jongeren proberen te bereiken die misschien wel iets aan de OverKop-werking of een ander aanbod kunnen hebben”, zegt Dimi.

“Er wordt vandaag al heel veel verwacht van de jongeren en dan is een plek waar dat niet moet, ook heel belangrijk.”

“We werken meestal vanuit het principe van een open huis waar je in jouw vrije tijd dingen mag en kan doen met anderen. Je bent zeker welkom om mee te doen aan de activiteiten, maar ook welkom om gewoon wat te chillen in de zetel met wat vrienden of de gsm. Er is wat basis boksmateriaal, er zijn gezelschapsspelletjes… We proberen ook een rustplek te zijn zonder te veel verwachtingen en weg van het moeten. Er wordt vandaag al heel veel verwacht van de jongeren en dan is een plek waar dat niet moet, ook heel belangrijk. We proberen een aanbod te creëren voor en door jongeren. Er waren al enkele kookactiviteiten met pita, taco’s en desserts. We namen de graffitimuur in de Bellewijk eens onder handen en deden ook de muur op ons koertje. Samen met wat OverKoppers hebben we buiten de openingsuren twee weken lang geoefend rond de theorie van het rijbewijs B”, vertelt Dimi.

“Daarnaast blijft OverKop natuurlijk ook een huis met een luisterend oor en warme zorg waar je even je hart kan luchten, jezelf kan zijn… Belangrijk hierbij is dat er geen taboes en waardeoordelen zijn en dat ik of ambassadeurs hier als vertrouwenspersoon kunnen optreden. Het is ook oké om je af en toe minder te voelen en het niet zo goed meer te weten…”

(Lees verder onder de foto.)

OverKop-huis Poperinge langs de Komstraat 14. © LBR

Eerstelijnspsychologe

Het stadsbestuur zet in op een ‘warmer Poperinge’ door aandacht te besteden aan psychische kwetsbaarheid en de mentale gezondheid van haar inwoners. “Naast het OverKop-huis ondersteunen we met de stad ook het project ‘Nesten’. Dat project wil kinderen uit het kleuter en lager onderwijs, die het moeilijker hebben en minder kansen krijgen, ondersteunen. Nesten biedt sociaal-emotionele zorg en ondersteunt zo het schoolteam en de kinderen. Gedurende het schooljaar 2022-2023 wil de stad het project ondersteunen door een jaar vorming aan te bieden waarbij Poperingse scholen en organisaties worden meegenomen in dit project via verdieping, studiedagen en vorming van Nest-leerkrachten”, zegt schepen Loes Vandromme (CD&V). “Volgend schooljaar maken we het mogelijk voor alle Poperingse scholen en organisaties om vorming, studiedagen, intervisiemomenten voor Nest-leerkrachten of -begeleiders en schoolteams te organiseren.”

Ook voor 25-plussers heeft Poperinge aandacht op vlak van mentale gezondheid. “Jongeren vanaf 25 jaar worden eigenlijk als volwassenen beschouwd. De stad heeft een eerstelijnspsychologe in dienst die niet alleen individuele cliënten begeleidt, maar ook preventieve acties uitwerkt. In de meeste gevallen samen met collega’s van andere diensten. Er is ook de relatief nieuwe vzw Thûs. Dat is een vrijwilligersvereniging waar mensen met een psychische kwetsbaarheid terecht kunnen in een warm netwerk”, zegt schepen Loes Vandromme (CD&V).