OverKop-huis mag na half jaar al op groot succes rekenen

Begin november 2021 opende het OverKop-huis in Menen de deuren. Deze veilige plek, gelegen in het gebouw aan Het Park Ter Walle, verwelkomt alle jongeren van 12 tot 33 jaar die er een luisterend oor en een helpende hand kunnen vinden. En na een half jaar is de balans meer dan positief te noemen.

“Het OverKop-huis Menen ontvangt nu maandelijks een 180tal bezoekers en de komende maanden wordt dankzij extra middelen verder werk gemaakt van de uitbouw daarvan”, zegt een schepen van Sociale Zaken Angelique Declercq.

Een jaar geleden keurde het Agentschap Opgroeien het dossier OverKop Zuid-West-Vlaanderen goed. Welzijnsvereniging W13 diende dat dossier in, samen met CAW Zuid-West-Vlaanderen, het samenwerkingsverband JUMP!, AjKo, Konekti Jeugdhulp, het Oranjehuis, de CLB’s die in Kortrijk en Menen werkzaam zijn, WINGG, Groep Intro, TEJO, CGG Mandel en Leie, Logo Leieland, lokale besturen en partners in het jeugd (welzijns)werk. Meteen loofde het agentschap deze unieke samenwerking, die ernaar streefde een OverKop-huis in Menen en Kortrijk, plus 9 antennepunten in de regio te openen. “Het OverKop-huis in Menen opende op woensdag 3 november 2021 zijn deuren waar iedere jongere beroep kon doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen. Het is voor hen héél belangrijk om gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen zonder discriminatie of afgunst van wat dan ook”, vertelt Angelique.

Een jongere die zich niet goed voelt op school, die zich geviseerd voelt alsof hij lijkt te zijn betrokken in een ‘2 maten en 2 gewichten’ systeem. Leerkrachten kunnen veelal het onrechtvaardigheidsgevoel waar hij mee kampt, niet wegnemen, integendeel. Dat onrecht tast zijn welbevinden in de omgeving waar hij dagdagelijks komt, En hij staat er alleen voor op school. Dan kan hij terecht in het Overkophuis. “Hij weet dat daar mensen zitten die naar hem zullen luisteren en hem vervolgens zullen vragen of hij bereid is om samen met anderen stappen te ondernemen. Hij komt in de eerste plaats zijn hart te luchten en hier krijgt hij een luisterend oor. Alsook jongeren die worstelen met politie en justitie zullen zich hier thuis voelen”, zegt Angelique..

Deze nieuwe werking bouwde verder op het Jongerenontmoetingshuis Jakkedoe, die in OverKop werd opgenomen. Zes maanden later blijkt dat het OverKop-huis heel wat jongeren heeft bereikt. “In totaal werden er 1103 bezoekers geregistreerd of 183 per maand”, aldus Angelique.

Praatkaffee

Het OverKop-huis in Menen is tweewekelijks op maandagavond en wekelijks op woensdagmiddag open. Op woensdag ligt de focus op vrijetijdsactiviteiten en Silina Verhaeghe, jeugdwelzijnswerker van de Stad Menen, is daarvan het gezicht. “Op woensdag is er ook altijd iemand van het CAW aanwezig, mocht een jongere vragen hebben over welzijn. Op maandag is het iets rustiger en ligt de focus op welzijn”, weet Angelique.

Om nog meer in te zetten op welzijn lanceerde het OverKop-huis in Menen een maandelijks ‘Praatkaffee’ op woensdagavond. Het eerste praatkaffee vond op 4 mei plaats. “Een 12-tal jongeren kwamen er toen op af om te bekijken hoe zoiets er voor hen moest uitzien. Sowieso is het de bedoeling dat de jongeren zelf de gespreksthema’s bepalen. Op 5 juli ligt de focus dan weer op vrije tijd met de Summer Kick-off. Die dag zullen jongeren van alles kunnen doen in Park Ter Walle, zoals onder andere bumperball”, zegt Angelique.

Ondertussen versterkt OverKop Zuid-West-Vlaanderen zijn werking, met onder meer de 50.000 euro die OverKop binnenrijfde via de Ethias Youth Solidarity Awards. De helft daarvan wordt ingezet voor het OverKop-huis hier in Menen. “We kregen recent ook het goede nieuws dat Rotary Club Menen deze werking met 5.000 euro steunt”, zegt Angelique.

In het Over-Kop-huis zullen heel veel jongeren geholpen worden met hun grote of kleine problemen, en vooral hun wantrouwen in de instellingen en de samenleving zullen aangepakt worden, zodat zij zich volwaardige burgers voelen die deel uitmaken van onze samenleving en volop kunnen inzetten op hun talenten. “Jongeren zijn nu volledig aan zet om samen met het team de werking en inrichting verder uit te bouwen zodat het Over-Kop-huis voor alle jongeren in Menen een tweede thuis wordt”, besluit schepen Declercq. (NV)