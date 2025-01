OverKop-huis krijgt voet aan de grond in Torhout

Nog niet eens twee maanden is het Torhoutse OverKop-huis in de Villa de Brouckere open, maar in die korte tijdspanne is het project er al in geslaagd om voet aan de grond te krijgen. Jongeren tussen de 12 en de 25 jaar mogen er elke woensdag- en vrijdagnamiddag langslopen en dat gebeurt ook effectief: toegang via de Burg. Ze kunnen er van een ontspannende activiteit genieten en tegelijk een luisterend oor vinden. De bedoeling is het mentale welzijn van de jeugd te versterken en meer bespreekbaar te maken.

Voor en door jongeren

De twee professionele krachten die het OverKop-huis bemannen, zijn Katrijn Vangrysperre (30) van CAW Noord-West-Vlaanderen en Jorre Van Den Eynde (28) van de Groep Intro. Ze worden met raad en daad bijgestaan door Annelien Heyerick (40), voorzitter van de kerngroep Houtland-Polder en inhoudelijk directeur van CAW Noord-West-Vlaanderen. Jorre is Bruggeling, Katrijn en Annelien wonen in Torhout. Het OverKop-huis richt zich qua werkgebied niet alleen tot de eigen stad, maar ook tot Kortemark, Koekelare, Ichtegem, Gistel en Oudenburg.

“Het OverKop-huis is een plaats voor en door jongeren, een plek voor ontmoeting, een huis van waakzame zorg en een huis van samenwerking”, licht Katrijn toe. “De rode draad is het mentale welzijn van de jongeren. Daar willen we aan bijdragen. Sommigen komen hier enkel langs om een van onze activiteiten mee te pikken, van filmavond tot sport. Anderen komen met een heel gerichte vraag over pakweg relaties, middelengebruik en seksualiteit.”

Vlaanderen betaalt

“Het OverKop-huis wordt gefinancierd door Vlaanderen en we hopen dat dit zo zal blijven”, zegt Annelien. “Voor sommige jongeren is het OverKop-huis een opstapje naar meer gespecialiseerde zorg. Na amper twee maanden werking in Torhout bewijst het al zijn nut. Op woensdag is het huis open van 12 tot 17 uur en op vrijdag van 15 tot 18 uur. Die uren worden nog geëvalueerd.” (JS)

OverKop-huis Torhout: te vinden op Facebook en Instagram.