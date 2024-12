OverKop-huis in Veurne geopend

Op woensdag 11 december werd in Veurne het OverKop-huis voorgesteld en geopend. Dit is een project dat Veurne samen met Stad Diksmuide heeft opgestart. In december zijn al heel wat activiteiten gepland: workshops, spelletjes, filmvoorstelling en meer.

Het OverKop-huis wordt een plek waar jongeren tussen 12 en 25 vrij binnen en buiten kunnen lopen. Naast heel wat activiteiten vinden ze er een luisterend oor, en kunnen ze er een beroep doen op (professionele) hulp. Jongeren kunnen er terecht voor een goed gesprek, weg van taboes, stigmatisering of labels. Het OverKop-huis in Veurne vind je in de Noordstraat 140, in de lokalen van Jeugdhuis De Pallette. Op woensdag kunnen jongeren er terecht voor een gesprek of een samenzijn vanaf 12 tot 16 uur, de vrijdag vanaf 15 tot 19 uur. Het lokaal is ingericht als een gezellige huiskamer met een kleine keuken en met een afzonderlijke gespreksruimte. “OverKop gaan klinkt voor de meesten onder ons als iets waar we naar uitkijken bij het bezoeken van een pretpark, maar voor velen onder ons, en hier dan vooral voor vele jongeren, voelt het als je ‘kopje’ boven water moeten houden, ondanks alle tegenslagen die de jongeren vaak te verduren krijgen” zegt Ferre Touquet, vormingswerker.

Doel van een OverKop-huis

“Een dikke twee jaar geleden startte het OverKopverhaal in het netwerk van de Westhoek. Wat begon als een uitdagend nieuw project mondde al snel uit in een sterk samenwerkingsverband waar we met heel wat partners strijden voor de jongeren die er wonen” zegt Ferre. “OverKop heeft ondermeer een nauw samenwerkingsverband met het CLB, JAC, AWEL en ELP (eerstelijnspsycholoog). Met OverKop wordt gestreefd om een veilige haven te zijn voor de jongeren. We leerden de voorbije jaren dat jongeren echt nood hebben aan zo’n plek. De jongeren die we vaak bereiken zitten met vragen, worstelen met hun mentale gezondheid of vinden in het dagelijkse leven vaak niet de plaats om tot rust te komen”, voegt Ferre er nog aan toe. Sedert december zijn er reeds acht OverKop-huizen operationeel in de regio West-Vlaanderen. (JTV)