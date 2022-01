Overheveling thuiszorg blijft twistpunt in Oostende, ACV naar Raad van State

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) ziet geen graten in de beslissing van het stadsbestuur om de thuiszorgdiensten over te dragen aan privé-organisatie I-mens. Dat is opvallend omdat de minister van zijn administratie, het Agentschap Binnenlands Bestuur, het advies kreeg om de beslissing te vernietigen. Oppositiepartij Vooruit vindt dat minister Somers uit zijn rol valt door de juridische bewaren van het Agentschap naast zich neer te leggen en ‘zijn persoonlijke visie door te drukken’.

Het nieuwe stadsbestuur kondigde van bij de start van de legislatuur aan de thuis- en gezinszorgdiensten te willen overdragen aan een private partner. De plannen gingen even in de koelkast tijdens de coronacrisis, maar werden in maart 2021 toch weer van het schap gehaald. In augustus vorig jaar kwam het tot een akkoord met privéspeler I-mens, de fusie van het vroegere liberale Solidariteit voor het Gezin en het socialistische Thuishulp, en sinds 1 januari zijn de betrokken personeelsleden overgeheveld en verloopt de thuis- en gezinshulp onder de vlag van I-mens.

Noodzaak

Oppositiepartij Vooruit verzette zich altijd tegen de overdracht en diende een klacht in bij de gouverneur en het Agentschap Binnenlands Bestuur. Dat Agentschap adviseerde bevoegd minister Somers om de beslissing te vernietigen. Het Agentschap ziet geen decretale grondslag voor de overdracht, ziet inbreuken tegen de syndicale wetgeving en vindt dat de OCMW-wet geschonden is. Maar Somers veegde de argumentatie van zijn administratie van tafel en laat de beslissing gewoon doorgaan, tot ongenoegen van Vooruit.

“De minister wordt over deze kwestie geïnterpelleerd in het Vlaams Parlement”, aldus Vooruit-gemeenteraadslid Jeroen Soete. “Dat ging normaal deze week al gebeuren, maar is uitgesteld tot volgende week. Mogelijk stappen we ook naar de Raad van State, maar we bekijken nog wat daarvan de gevolgen zijn. We willen het personeel niet weer in onzekerheid storten. Hoe dan ook vinden we het problematisch dat de minister zijn ideologie boven de wet plaatst. Naast het juridische blijven we ook met inhoudelijke vragen zitten. Oostende heeft het laagste aanbod aan gezinszorg van alle centrumsteden. Er is dus een duidelijke noodzaak. Ook zien we dat Brugge herbegon met gezinszorg omdat daar werd vastgesteld dat privé-actoren de meest complexe situaties weigeren. Het OCMW heeft dus wel een taak te vervullen.”

“De oppositie krijgt soms gelijk, soms ongelijk”, relativeert burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “Dat gebeurt nu eenmaal als je als oppositie heel vaak naar de minister, de gouverneur of de administratie trekt om gelijk te halen op punten waar de meerderheid anders heeft geoordeeld. Maar dit gaat verder dan Oostende. Tientallen steden en gemeenten, ook met socialisten in het bestuur, hebben al diensten aan de privésector overgedragen, ook in de zorg. Gent droeg de thuiszorgdiensten ook over aan de private sector, onder een socialistische burgemeester. Ook mijn voorgangers Vandecasteele en Vande Lanotte (beiden Vooruit) hebben stadsdiensten overgeheveld naar de privé, ik denk aan het Poetshuis. Je moet wel een beetje consequent blijven. Overigens heeft de socialistische vakbond ons gefeliciteerd met de manier waarop de overdracht is gebeurd. Alle personeelsleden worden er beter van, zowel financieel als op het vlak van arbeidsvoorwaarden.”

ACV naar Raad van State

“Natuurlijk kan Vooruit naar de Raad van State stappen, maar zowel de minister als ikzelf zijn er vrij gerust in dat we gelijk krijgen. Het zou een vreemde redenering zijn dat je nieuwe overheidsdiensten kan oprichten, maar niet meer zou mogen afbouwen“, zegt Tommelein nog.

Een klacht bij de Raad van State komt er sowieso, want ACV-Openbare Diensten bereidt een verzoekschrift voor. Dat zegt Jan Mortier, coördinator openbare zorgsector bij de christelijke vakbond. ”Op het moment van de beslissing moet er overleg zijn met de vakbonden, anders is het syndicaal statuut geschonden. In dit dossier zijn achteraf wel goede afspraken gemaakt, maar niet bij de beslissing zelf. Of de socialistische vakbond ACOD mee stapt, is nog niet helemaal duidelijk, maar wij trekken zeker naar de Raad van State.”