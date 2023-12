“Overdosis was mijn redding”: Lucas (24) trekt naar de Warmste Week met moedige getuigenis

Lucas Dezoutter raakte als 16-jarige de weg kwijt toen zijn vader overleed aan longkanker. Hij raakte drugsverslaafd, werd later drugskoerier en belandde een jaar in de gevangenis. “Daar liep het helemaal mis met mij”, zegt Lucas (24). Vandaag is hij afgekickt, vrijwilliger jeugdwerker en ambassadeur van het Poperingse OverKop-huis.

Samen met jeugdopbouwwerker Dimitri Denys trok Lucas Dezoutter (24) naar de Warmste Week aan ’t Zand in Brugge. Hij deed er een moedige getuigenis over zijn moeilijke jeugd. “Het is eigenlijk allemaal heel onverwachts gegaan. Ik kreeg een berichtje van Drug Expertise Team (DET) in Ieper of ik het zou zien zitten om mijn verhaal te vertellen tijdens de Warmste Week aan ’t Zand in Brugge.. Zonder twijfel heb ik daar ‘ja’ op gezegd, misschien dat ik iemand kan helpen door mijn verhaal te delen”, vertelt Poperingenaar Lucas Dezoutter.

Gevangenis

De jongeman verloor op 16-jarige leeftijd zijn vader aan longkanker. “Het werd thuis een moeilijke situatie voor mij, mijn mama en mijn twee broers. Er was heel veel stress thuis. Ik probeerde dat te ontlopen, door vooral niet thuis te zijn. Ik belandde in een slechte vriendengroep. Het begon allemaal onschuldig tot school afgelopen was. Na mijn schoolperiode werd ik drugskoerier om alles te financieren. Uiteindelijk belandde ik op mijn 20ste in de gevangenis en daar liep het helemaal mis. Ik leerde harddrugs kennen en toen ik de gevangenis na een jaar mocht verlaten, was ik verslaafd aan hard druk. Ik vond de courage niet meer, voor niets… Mijn overdosis was een keerpunt”, vertelt Lucas.

“Ik heb er mijn roeping van gemaakt om als vrijwilliger andere gasten te helpen”

“Het is moeilijk uit te leggen. Ik besefte plots dat ik echt niet goed bezig was en dat ik moest veranderen of het helemaal zou gedaan zijn met mij. Een jaar lang ben ik bezig geweest om af te kicken, dat was zowel mentaal als fysiek enorm zwaar. Op fysiek vlak was ik heel moe en vooral overdag. ‘s Nachts kon ik dan de slaap niet vatten, een abnormale gedachtegang waarbij ik niet kon stoppen met nadenken. Toen ik nog weinig fysieke klachten had, ging ik werk zoeken.”

Ambassadeur

Kort na zijn vrijlating leerde Lucas het Poperingse OverKop-huis kennen. In een OverKop-huis kunnen jongeren tot 25 jaar terecht voor een luisterend oor en om samen deel te nemen aan leuke activiteiten. “Ik vond er steun, nam deel aan activiteiten.. Later werd ik vrijwillig jeugdwerker. In het begin was het moeilijk om te breken met mijn verleden. Ik had veel empathie voor mijn oude vrienden. Ze konden er eigenlijk zelf als kind weinig aan doen. Het waren gasten met bagage, hun jeugd en hun thuissituatie waren niet eenvoudig. Enkele gasten heb ik kunnen helpen door wat ik zelf allemaal heb meegemaakt. Ik heb er mijn roeping van gemaakt om als vrijwilliger andere gasten te helpen. Mijn getuigenis bij de Warmste Week betekent dan ook veel voor mij.”