Ovenbuur in Tielt genomineerd bij verkiezing camperplaats van het jaar

Het Ovenbuur in Tielt is genomineerd voor de Campercontact Award in de categorie ‘Beste camperplaats van België’. De camperplaats werd in mei 2021 geopend in de Kanegemstraat en telt dertien verharde plaatsen voor campers. “Een persoonlijke babbel met de gasten vinden we erg belangrijk”, zegt Patrick De Poorter.

Campercontact is de referentiewebsite onder kampeerwagengebruikers. Ze kunnen er scores geven aan de verschillende kampeerwagenterreinen en recensies achterlaten, op basis waarvan het platform ook elk jaar een top tien opmaakt.

Ook camperplaats Het Ovenbuur, die in mei 2021 werd opgericht naast het landbouwbedrijf van Patrick De Poorter in de Kanegemstraat, valt duidelijk in de smaak onder de kampeerders. Dankzij de reviews van bezoekers in de app in 2022, kreeg Het Ovenbuur een gemiddelde score van 4,63/5. Daardoor staat Het Ovenbuur nu zelfs in de top vijf en zijn ze in het stadium van de publieksstemmen aanbeland.

Kinderen helpen mee

“De nominatie op zich vinden we eigenlijk al een enorme eer”, zegt Patrick. “Bij de opstart was het voor ons nog even zoeken, maar ik denk dat we nu echt wel op de goeie weg zijn. Vaak horen we dat er hier een leuke familiale sfeer hangt, wellicht omdat het contact met de gasten heel nauw is. Bij aankomst en vertrek zorgen we steeds voor een persoonlijke babbel. En onze vier kinderen helpen graag mee en denken vaak leuke ideetjes uit rond evenementen zoals Pasen of kerst.”

“Naast de camperplaats is ook een weide met geitjes en een pony hebben, terwijl we sinds de zomer van 2022 ook een gezellig verwarmd chaletje hebben met terras, waar de gasten gebruik van kunnen maken. Het zicht van op het terras is fantastisch.”

Stemmen voor de Beste camperplaats van België kan nog tot 16 april via www.campercontact.com.