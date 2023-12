Outdoorteam weg uit Polderwind

Outdoorteam heeft de samenwerking met Domein Polderwind beëindigd. “Onze visies lagen te ver uiteen”, zegt Joeri Plaetevoet, die er tien jaar geleden neerstreek en er ook twee jaar op rij de pop-up zomerbar organiseerde. “Het is wel een succesverhaal geweest. Ik heb veel geleerd.”

Outdoorteam bood in Polderwind avontuurlijke buitenactiviteiten aan voor kinderen en jongeren, maar ook teambuildings voor volwassenen. Op het programma: rafting en vlotten bouwen, een hoogteparcours, death ride, paintball… Aan dat alles komt nu na tien jaar echter een einde, want Joerie Plaetevoet (41) zegde de samenwerking met Polderwind en het Rode Kruis op vanwege ‘uiteenlopende visies’. “We zaten niet langer op hetzelfde spoor, en dus besloot ik met Outdoorteam andere oorden op te zoeken.”

De Jabbekenaar stuurde daaromtrent al een mededeling uit naar de ouders. “Die mail is verstuurd naar 5.000 adressen. Om maar te zeggen: het is een succesverhaal geweest. Op jaarbasis kwamen er hier tussen de zes- en zevenhonderd kinderen op kamp, veelal uit onze eigen regio maar ook van veel verder. Met uitzondering van het coronajaar zagen we het aantal inschrijvingen elk jaar sterk stijgen, en na corona hebben we ons snel kunnen herpakken. Ook 2023 was nog een topjaar.”

Joeri ontdekte de locatie tien jaar geleden per toeval, via Google Maps. Hij had al ervaring bij Sporttrack, een Ieperse organisatie die gelijkaardige outdooractiviteiten aanbiedt. “Het kriebelde om zelf iets in die sector te gaan doen en dit domein – met die mooie centrale vijver waarop we onze vlottentochten hielden – leek daarvoor uitermate geschikt”, vertelt hij. Het domein lag er toen nog verwaarloosd bij. “We zijn ook heel kleinschalig begonnen. Er was eerst niet eens water en elektriciteit op het domein. In 2018 is dan het zorghotel opengegaan, en sindsdien ging het alleen maar verder in stijgende lijn. Ik kan dan ook dankbaar terugblikken: in die tien jaar heb ik ontzettend veel bijgeleerd.”

Joeri vertrekt in een goede verstandhouding met het Rode Kruis. “Alles is vlot afgehandeld. Maar zoals het er nu voor stond, kon ik me niet langer vinden in de samenwerking. Wat de toekomst brengt voor Outdoorteam, is voorlopig nog onzeker. Op dit moment hebben we nog geen zicht op een nieuwe locatie, waardoor we tijdelijk geen nieuwe outdooractiviteiten, teambuildings en dergelijke meer kunnen inplannen. Eerst wil ik ook even wat rust nemen voor mezelf, ik kan er voorlopig dus nog niet veel over zeggen”, klinkt het.

Wel nog Vlotkamp

De stopzetting wil ook zeggen dat er volgend jaar geen nieuwe editie komt van Bar Barak, de pop-up zomerbar die twee jaar op rij veel fietsers en wandelaars naar het domein lokte. Joeri werkte voor de accommodatie ook samen met Vlotkamp, dat wel op de site aanwezig en actief blijft. Vanaf deze week kan daarvoor zelfs al worden ingeschreven.