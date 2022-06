Oudste pand van het Walplein in Brugge gerestaureerd en omgevormd tot seminarieruimte

De familie Vanneste-Maes heeft ‘t Brouwershuys, het oudste nog bewaard én beschermd gebouw op het Walplein in Brugge, gerestaureerd en omgevormd tot een ruimte voor kleine seminaries.

Op de inventarislijst van het onroerend erfgoed in Brugge wordt het beschermde pand vermeld als ‘Brouwerij In de Wulf’. In feite gaat het om twee 17de-eeuwse diephuizen, met respectievelijk twee en één bouwlagen onder zadeldaken. Een verankerde tudorboogpoort leidt naar een gekasseid achterplein.

Brouwershuwelijk

Een gevelsteen van 1850 boven de doorgang vermeldt de brouwerijnaam “In De Wulf”. Véronique Maes, de moeder van huidig brouwer Xavier Vanneste van De Halve Maan, stelt: “Al vijf eeuwen lang woonden er Brugse brouwersfamilies op het Walplein. In 1877 kocht de familie Vanneste het pand en herdoopte de brouwerij naar “Brouwerij Brugge-Zeehaven”.

“Jarenlang waren er dus twee brouwerijen op het Walplein, die broederlijk naast elkaar gelegen waren: “De Halve Maan” van de familie Maes en “Brugge-Zeehaven” van de familie Vanneste. Er ontstond chemie tussen de beide brouwersfamilies, en in 1885 trad zelfs de brouwerszoon Henri Maes in het huwelijk met brouwersdochter Clémence Vanneste. Het brouwershuwelijk was de voorbode voor de latere fusie van de beide brouwerijen in de jaren’40. Het historische gebouw werd geïntegreerd door Brouwerij De Halve Maan, en deed vanaf de jaren ’50 dienst als kantoren en personeelsruimtes.”

Schilderijen

De voorbije jaren was er in ‘t Brouwershuys een toeristisch winkeltje gevestigd. De stopzetting van de huurovereenkomst brachten brouwer Xavier Vanneste en zijn zus Ann, die bij de Halve Maan verantwoordelijk is voor de hospitality en het bezoekerscentrum, op het idee om het pand grondig te restaureren en om te turnen tot ruimte voor seminaries, kleine evenementen en vergaderingen. Met een capactiteit voor maximaal twintig mensen.

Opvallend in ‘t Brouwershuys zijn enkele gerestaureerde landschapsschilderijen. Het zeventiende-eeuws pand is overigens beschermd als monument omwille van de merkwaardige muurschilderingen op doek getekend door een zekere Phieras en gedateerd 1835. Zijn zelfportret prijkt onderaan, klein, op een van de monumentale werken.

Leuk detail: als lid van het restauratieatelier van Musea Brugge restaureerde Francine Huys, de mama van huidig Brugs schepen Pablo Annys, indertijd enkele schilderijen. De klus is nog niet af, er resteren nog enkele beschadigde werken…

Info : www.tbrouwershuys.com