Oudste inwoonster Maria-Louisa (102) in de bloemetjes gezet op verjaardag

Maria-Louisa Holvoet werd vandaag, woensdag 7 december, 102 jaar. Zij is daarmee de oudste inwoner van Menen. Burgemeester Eddy Lust en schepen Virginie Breye brachten ons Maria-Louisa een gepast en feestelijk bezoek in WZC Manoir Fleurie te Rekkem.

Maria is geboren te Sint-Denijs op 7 december 1920. Haar ouders waren Rolvoet Cyriel en Delobelle Leonie. Zij was de oudste van de drie. Van afkomst was ze van een kleine boerderij en vanaf haar huwelijk in juni 1947 met Michel Declercq werkte ze samen met haar man in hun eigenste hoefsmederij. “In 1958 verhuisden mijn ouders naar Zwevegem waar mijn vader als werknemer aan de slag ging en moeder de huistaken op zich nam”, zegt haar zoon Frans (72).

Maria-Louisa kreeg met haar man twee kinderen waaronder Frans in 1950 en Luc 1953. “Ons vader overleed in 2002 en ons moeder heeft dan nog alleen geleefd zolang ze dat nog kon”, aldus Luc (69). “Al toen ze half in de tachtig was begon ze een beetje te dementeren, met alle gevolgen van dien. Ze heeft toen wel een aantal gevaarlijke toestanden uitgestoken hoor, zoals het gas vergeten dicht te draaien, vallen van de trap en degelijke. We vonden haar ook eens op een dag terug bovenop de dakgoot, vrolijk op wandel”, lacht Frans.

Toen het niet verder meer kon voor Maria-Louisa om alleen te verblijven in haar huis kreeg ze negen jaar geleden de gelegenheid een kamer te bekomen in WZC Manoir Fleurie te Rekkem. “Er was eigenlijk geen plaats op dit moment in een rusthuis te Zwevegem, vandaar dit verblijf in Rekkem”, vertelt Frans.

Ondanks dat Maria-Louisa met een zware dementie kampt is ze volgens de dokter nog kerngezond. “Ze mankeer inderdaad niets. Ze neemt zelfs geen enkele pilletje ! Het geheugen heeft haar jammer genoeg wel al jaren geleden in de steek gelaten. Ze weet absoluut niet dat ze vandaag jarig is. Zelfs toen ze twee jaar geleden 100 werd was ze er niet van bewust”, legt Frans uit.

Maria-Louisa heeft vroeger heel veel gefietst, misschien is dit het geheim van haar hoge ouderdom ? Vandaag krijgt ze nog heel veel bezoek van, onder andere, haar kleinkinderen, Steven, Vicky en Nele en haar zeven achterkleinkinderen, Bente, Senne en Ynske, Guust en Briek, Stan en Daan. “Ik en mijn broer komen hier iedere week ons ma bezoeken. Als is het vandaag wel een héél speciale dag hé”, besluit Luc. (NV)