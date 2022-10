Oudste Dadizeelse viert 106de verjaardag week na corona

Vorige week is Elisabeth Vermont 106 jaar geworden. Dat kon ze toen echter niet vieren omdat ze corona had. Maar een week later heft ze vol overgave het glas met de familie, het gemeentebestuur en het personeel van het woonzorgcentrum in Dadizele. “Ik geloofde eigenlijk niet dat ik corona had”, zegt de kwieke eeuwelinge.

Elisabeth Vermont is een sterke vrouw. De oudste inwoner van Dadizele woonde tot anderhalf jaar geleden zelfstandig in haar huisje in de Sint-Sebastiaanslaan. “In mijn eigen huis kan ik mijn eigen ding doen, in een woonzorgcentrum zou dat minder goed lukken”, liet ze enkele jaren geleden nog optekenen in Het Nieuwsblad.

Quarantaine

In mei 2021 nam ze uiteindelijk toch haar intrek in het woonzorgcentrum in Dadizele. “Ondanks haar hoge leeftijd zien we haar hier openbloeien. Het sociaal contact met andere bewoners doet haar deugd”, luidt het er bij de directie.

Het woonzorgcentrum bereidde in aanloop naar haar 106de verjaardag op 12 oktober een huldiging voor, maar corona stak er een stokje voor. Elisabeth testte net voor haar verjaardag positief en moest een week in quarantaine verblijven.

“Eigenlijk geloof ik niet dat ik corona had. Ik heb er bijna niets van geweten. Ik was een beetje aan het snotteren, maar voelde me best wel goed”, zegt Elisabeth die inmiddels al vijf vaccins kreeg toegediend.

Betovergrootmoeder

Acht dagen na datum werd de verjaardag van Elisabeth alsnog gevierd. Met haar 106 jaar is Elisabeth een van de oudste West-Vlamingen. Samen met haar familie, een delegatie van het gemeentebestuur en personeelsleden van het woonzorgcentrum nipte Elisabeth van een glaasje cava en genoot ze van de hapjes.

Wie haar leeftijd zou schatten, gokt gegarandeerd verkeerd. Elisabeth ziet er goed uit en geniet nog volop van het leven. “Ze ziet en hoort wel wat minder goed”, aldus een familielid.

Elisabeth staat aan het hoofd van een inmiddels zeer uitgebreide familie. Samen met haar man Antoon Messely kreeg ze drie kinderen, waarvan er nog twee in leven zijn. Ze is ook grootmoeder van negen kleinkinderen, 22 keer overgrootmoeder en zelfs al vier keer betovergrootmoeder.