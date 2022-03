Oudste brandweerman van het land (69) gaat met pensioen: “Ik had nog verder willen doen”

Met zijn 69 jaar is Rony Jacques uit Diksmuide de oudste brandweerman van het land. Zijn titel van ‘opa brandweer’ draagt de Diksmuideling met veel trots. Op 6 april wordt Rony echter 70 en moet hij zijn brandweeruitrusting definitief opbergen. Al is dat met enige tegenzin. “Ik had gerust nog een jaartje willen verder doen”, zucht hij.

Rony Jacques werd zondag thuis opgehaald door zijn collega’s bij sectie 4 van de brandweerpost Diksmuide. Met loeiende sirenes kwamen zij hun “opa brandweer”, zo staat de zestiger algemeen bekend, ophalen voor een huldiging in de brandweerkazerne.

De rasechte Diksmuideling is een icoon van de Diksmuidse brandweer, maar ook ver daarbuiten geniet hij veel aanzien. Rony is dan ook de oudste brandweerman van België. Zijn carrière begon op 1 januari 1985. Hij was toen 33 jaar.

“Ik kreeg dat jaar de vraag van postoverste Jean-Pierre Coopman of ik zin had om bij de brandweer te komen”, vertelt Rony. “Ik werkte toen als wissellegger bij de NMBS en had er eigenlijk nog nooit aan gedacht om pompier te worden. Toch ben ik ingegaan op die vraag . Om mensen te kunnen helpen en uit te rukken voor burgers in nood.”

Brandweervirus

Rony begon wat onwennig aan zijn carrière. “Je weet aanvankelijk niet goed wat je moet doen. Ik heb in de brandweerschool van Roeselare mijn opleiding gekregen, maar pas in de praktijk leer je de kneepjes van het vak echt kennen.”

“En of ik dat heb kunnen doen. In mijn eerste jaar werd ik meteen geconfronteerd met de zware kerkbrand in Woumen (de kerk werd toen grotendeels tot as herleid, nvdr). We hadden toen nog geen ladderwagen of materiaal waar we nu over beschikken. Tegen dat vuur was niets te beginnen. Het is de grootste interventie die ik ooit heb meegemaakt. Ook het inferno bij vleesverwerkingsbedrijf Van Maele in Pervijze staat voor altijd in mijn geheugen gegrift.”

“Rony is met het brandweervirus besmet. Dat is een kwaad beestje.” De andere brandweermannen uit Diksmuide zijn veel jonger dan Rony, maar kijken enorm naar hem op. De Diksmuideling van zijn kant laat zich niet kennen. “Ik laat me niet doen door die jonge gasten”, lacht hij. “Integendeel. Als er werk te doen was, ging ik nooit een boog maken om het te ontwijken. Ik werkte graag en nog altijd trouwens.”

Eerste pensioen

Op 30 april 2012 ging Rony al een eerste keer met pensioen. Brandweermannen mochten toen maar tot hun zestigste werken. Een nieuw KB in 2013 legde de nieuwe leeftijd vast op 70 jaar, waarop Rony meteen weer aan de slag ging.

“Mijn eerste pensioen heeft veel pijn gedaan. Ik heb dan ook meteen mijn papieren opnieuw ingevuld toen ik hoorde dat ik opnieuw mocht beginnen. Ik ben uiteindelijk enorm blij dat ik nog negen jaar heb mogen werken als brandweerman. Elk jaar moest ik wel fysieke testen afleggen bij de cardioloog. Ik doorstond ze telkens met glans. Het feit dat ik al mijn hele leven een fervent fietser ben, speelt daar zeker een rol in.”

Rony ging nog altijd mee op interventie met zijn collega’s. Eerder deze maand nog bij de zware serrebrand in Keiem. “Ik liet geen moment voorbijgaan om mee uit te rukken. Meestal om de ladderwagen of pomp te bedienen. Ik mocht namelijk geen perslucht meer dragen en kon dus geen branden meer binnen. Ook wespen verdelgen deed ik nog geregeld.”

Trots

Op 6 april wordt ‘opa brandweer’ 70 jaar. Zijn carrière als brandweerman zit er dan definitief op. “Al stop ik eigenlijk al op 29 maart”, vertelt hij met tranen in de ogen. “Die dag vertrek ik met mijn jongste dochter en schoonzoon naar Mauritius. Of ik de brandweerstiel zal missen? Enorm. Ik had gerust nog een jaar verder willen doen, maar mocht niet meer.”

“De collega’s bij sectie 4 hebben me mooie jaren gegeven. De vriendschap die we onder elkaar hebben, is niet te evenaren. Ik zal nog geregeld over de vloer komen in de kazerne.”

Zijn laatste woorden richt Rony aan de jongeren. “Ik ben enorm trots op mijn carrière. Brandweerman zijn is het mooiste wat er is. Aan alle jonge mensen zeg ik dan ook: ga bij de brandweer.”

(SD)