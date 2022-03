Ouders wanhopig na schorsing kinderopvang Balou in Harelbeke: “Staan met rug tegen de muur”

Het nieuws sloeg in als een bom bij de Harelbeekse ouders en de volledige gemeenschap. Kinderopvang Balou moest er meteen de deuren sluiten na een klacht over hardhandig gedrag en fysieke straffen. Voor de ouders van de 21 kinderen die er opvang kregen, werd het meteen de start van een race tegen de klok. “We hebben nog een paar uur tijd om een nieuwe plaats te zoeken, willen we maandag gaan werken. We staan met onze rug tegen de muur”, klinkt het bijna in koor.

“Niet correct pedagogisch gedrag en een hardhandige manier met gebruik van fysieke straffen.” De woorden die Kind&Gezin laten weinig aan de verbeelding over en de gevolgen waren dan ook meteen merkbaar. “We kregen afgelopen week een klacht binnen, voorzien van bewijsmateriaal, waarbij sprake was van hardhandig gedrag en fysieke straffen die aan de kinderen werden opgelegd”, klinkt het bij de dienst. “We hebben de eigenaar van de kinderopvang donderdag gehoord en hebben daarop besloten om de opvang tijdelijk te sluiten voor een periode van minstens drie maanden. Dit zou ons in staat moeten stellen om een degelijk onderzoek te voeren om nadien een definitieve beslissing te kunnen nemen. Zowel de ouders als de gemeente werden hiervan op de hoogte gebracht en een digitale infosessie werd reeds voorzien. We begrijpen natuurlijk dat dit voor heel wat hinder zorgt maar dergelijke hoogdringende beslissingen worden genomen om de veiligheid van de kinderen te kunnen garanderen. Gezien de ernst van de klacht zagen we geen andere optie.”

Niet overtuigd van feiten

Voor de ouders van de 21 kinderen is het alvast alle hens aan dek al is niet iedereen even overtuigd van de feiten. “Mijn zoontje van 18 maanden gaat 5 keer per week naar Balou en nog nooit kon ik ook maar één iets opmerken”, klinkt het bij een mama. “Natuurlijk wordt de naam van de crèche nu compleet door het slijk gehaald, terwijl het onderzoek nog moet beginnen. Mochten er daadwerkelijk problemen zijn, dan hadden we die toch al moeten zien. Voor Kind & Gezin is het eenvoudig. Ze sluiten de boel en als ouder moet je maar je plan trekken. De weinige info die we kregen, stelde ook helemaals niets voor want we stonden volledig in de kou. Mijn partner is zelfstandige, ik werk in de zorg en ons andere zoontje gaat naar school in Deerlijk. We hebben al 21 crèches opgebeld en overal kregen we te horen dat ze volzet zijn. Na veel zoeken vonden we dan toch een plaats in Kortrijk, wat op zich al moeilijk is om te combineren maar daar kan ons zoontje maar 2 tot maximum drie dagen terecht. Het is voor ons onwerkbaar en het geeft me slapeloze nachten.”

Wrang gevoel

“Ik begrijp die ouders natuurlijk wel die klacht hebben ingediend want mochten wij zien dat ons kind werd mishandeld zouden we ook zo reageren. Alleen geeft dit alles ons een erg wrang gevoel. Vorig jaar was er al eens een klacht maar die is toen geklasseerd geweest zonder gevolg. Nu plots gaan we dan maar meteen alles dicht gooien? Dat klopt toch niet? Of ik ons zoontje er opnieuw heen zou brengen, na die drie maanden? Moeilijke vraag. Als we een nieuwe, vaste plaats vinden dan zou ik eerder geneigd zijn om hem daar te houden al was het maar om nog eens een verhuis te vermijden. Indien er geen definitieve plek wordt gevonden, dan zie ik niet in waarom hij niet terug naar Harelbeke zou mogen.”

Wraakactie?

Een klacht zonder gevolg van een jaar geleden? Kind & Gezin weerlegt het meteen. “Het was een gelijkaardig scenario waar we meteen de zorginspectie op af hebben gestuurd”, verklaart de woordvoerster. “Toen werd geen enkel feit vastgesteld en was er ook geen enkele opmerking te maken. De uitbater ontkende ook met klem de aantijging en sprak over een wraakactie van een misnoegd persoon. Toen we afgelopen week een nieuwe en gelijkaardige klacht binnenkregen, stonden alle indicatoren meteen op rood. Het grote verschil met vorig jaar is dat we hier bewijsmateriaal in handen hebben gekregen, wat vorige keer niet het geval was. Het kan de indruk geven dat we de eerste keer geen oren hadden naar het verhaal maar we kunnen niemand zomaar lukraak gaan beschuldigen van iets.”

Geen mirakeloplossing

Alain Top, burgemeester van Harelbeke, is niet doof voor de smeekbedes van de ouders in nood al kan hij geen mirakeloplossing aanbieden. “We kunnen geen plaatsen bijtoveren”, klink het in zijn reactie. “We hebben een interne dienst die de ouders bijstaat in hun zoektocht maar alle plaatsen moeten steevast voldoen aan een resem aan voorwaarden. Als gemeente kunnen we ook maar doen wat binnen onze mogelijkheden ligt maar we werken nauw samen met Kind & Gezin. Over die klacht van vorig jaar ben ik helemaal niet op de hoogte en werd vanuit Kind & Gezin met ons alvast niet gecommuniceerd.”