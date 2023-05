Ouders verrassen geschorste onthaalmoeder Kim uit Izegem met witte rozen en knutselwerkjes

Onthaalmoeder Kim Debruyne van kinderopvang Kims Kapoentjes heeft woensdagavond een hartverwarmend verrassingsbezoek gekregen van heel wat ouders en collega’s. Met witte rozen en knutselwerkjes wilden ze hun steun betuigen nu de opvang verplicht dicht is na het overlijden van een baby.

Het kindje van drie maanden oud werd onwel in haar crèche, waarna tante Kim – zoals ze door de ouders genoemd wordt – meteen de hulpdiensten verwittigde. Helaas overleed de baby enkele dagen later toch in het ziekenhuis.

Niet eens met sluiting

Het onderzoek loopt nog, maar voorlopig wijst alles op een natuurlijk overlijden. Toch moest de kinderopvang preventief dicht en werd er een sluiting opgelegd tot en met 31 juli. Iets waar heel wat ouders het niet mee eens zijn.

Om tante Kim een hart onder de riem te steken organiseerden ze een verrassingsbezoek aan haar huis. Ze legden er witte rozen neer en overhandigden knutselwerkjes van hun kindjes aan haar.

Met hart en ziel

“Het was een initiatief van een groep onthaalouders uit de regio en waar we graag ook aan wilden deelnemen”, vertelt mama Bieke Debyzer.

“Tante Kim verdient dit, na de moeilijke weken die ze achter de rug heeft. Ze zorgt met hart en ziel voor onze kinderen. Hiermee wilden we tonen dat we haar allerminst vergeten zijn en dat zodra het kan we onze kindjes terug naar haar zullen brengen.”

Goed opgevangen

Ook Vicky Vandendriessche kwam een witte roos afgeven. “Mijn zoontjes Sep (4) en Stan (2,5) zijn hier ooit terechtgekomen nadat we hoorden dat hun neefjes hier zo goed opgevangen zijn. Nu gaan ze naar school, maar in de vakanties brengen we ze nog altijd één dag.”

“Tante Kim doet alles voor hen. Als ze weet dat ze iets niet lusten en ze weet dat ze die dag langskomen gaat ze speciaal iets anders maken. Het zijn die gebaren die soms het verschil maken.”

Tekeningen in de brievenbus

Tante Kim was verrast door het mooie gebaar en liet haar emoties de vrije loop. Met een knuffel aan alle aanwezigen bedankte ze hen voor de steun. “Dit doet enorm veel deugd”, zegt ze.

“In de eerste week had ik de kracht niet om ’s ochtends op te staan, maar dankzij de steun van de ouders en collega’s vind ik ondertussen wel de moed om verder te blijven gaan. Ik zie hier zelfs mensen die jaren geleden hun kindje brachten. Ik vind het prachtig wat ze hebben gedaan. De voorbije dagen kreeg ik dagelijks al tekeningen van kindjes in mijn brievenbus. Dat was al fantastisch, maar dit had ik nooit verwacht.”