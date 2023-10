Ouders vermoorde juf Annelies (42) richten fonds op voor kansarme kinderen van basisschool De Graankorrel: “Ze was altijd zo begaan met hen”

De ouders van juf Annelies Verschaeve (42) vragen op haar uitvaart komende zaterdag bloemen noch kransen. Wel kan men vrijwillig een gift doen voor het ‘Juf Annelies-fonds’ ten voordele van kansarme kinderen van basisschool De Graankorrel in Wervik. Juf Annelies gaf er les in het eerste leerjaar van de vestiging Magdalenastraat. Vorige week woensdag vermoordde haar ex-partner haar in zijn huis in de Nieuwstraat in Menen. Dinsdag verscheen de man voor de raadkamer in Kortrijk die zijn aanhouding met een maand verlengde.

“Het fonds is een initiatief van de ouders van Annelies en als school zijn we dat uiteraard zeer genegen”, aldus waarnemend directeur Jos Depoortere. “’s Middags hielp ze mee tijdens het toezicht in de refter. Ze vertelde haar ouders dikwijls hoe schrijnend het is om sommige kinderen met een quasi lege brooddoos te zien zitten. Annelies was echt begaan met die kinderen.”

Projecten

“De ouders willen zaterdag geen overvloed aan bloemen en kransen en wensen geld in te zamelen. De rekening van dat fonds ten voordele van mensen in kansarmoede gaan de ouders zelf beheren. Samen met hun andere dochter Bjoke gaan ze met het geld uit dat fonds voor bepaalde projecten voorzien.”

Aanhouding dader verlengd

Ondertussen staan er in de Menenstraat in Geluwe, aan de rijwoning van juf Annelies, bloemen en kaarsen. Dinsdag verscheen dader Sébastien H. voor de raadkamer in Kortrijk die zijn aanhouding met een maand verlengde.