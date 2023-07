Ouders van Rachèle (3) doen oproep in buitenland voor stamceldonoren: “Flyers en affiches geven aan iedereen die naar buurlanden reist”

De ouders van de driejarige Rachèle uit Pittem willen hun oproep voor stamceldonoren nu ook verspreiden in de buurlanden. Begin juni lanceerden ze een actie om stamceldonoren te ronselen in België en die was zeer succesvol. Meer dan 22.000 mensen meldden zich aan om op de donorlijst te komen. Maar de werking van die vele kandidaten neemt heel wat tijd in beslag. Daarom richten de ouders hun hoop op het buitenland, waar die procedure heel wat vlugger gaat. “Aan onze kennissen, die op reis gaan naar de buurlanden geven we affiches in flyers mee in die taal. Zo hopen we dat mensen zich daar ook willen engageren om op de donorlijst te zetten.”

Het verhaal van Rachèle laat niemand onberoerd. De driejarige kleuter uit Pittem lijdt aan aplastische anemie, een levensbedreigende ziekte die haar immuunsysteem sterk verzwakt heeft. Door een kleine verkoudheid of verwonding kan ze al in het ziekenhuis belanden. Het enige dat haar leven kan redden, is een stamceltransplantatie. Maar een geschikte en beschikbare stamceldonor voor Rachèle is er nog niet.

De oproep van mama Evie Landuyt (39) en papa Maarten Vervaeke (39) zette heel wat mensen aan om zich te registreren als stamceldonor. Maar liefst 22.000 Vlamingen, van wie 6.400 provinciegenoten, stelden zich kandidaat. Door de heuse toeloop en vele tussenstappen duurt het heel wat langer dan anders voor het Rode Kruis om de registraties te verwerken en op de donorlijst te krijgen.

Buitenlandse donoren

De procedure om de donorlijst in onze buurlanden te komen gaat heel wat vlugger dan bij ons. Daarom richten Evie en Maarten hun hoop nu op de buurlanden. “In Frankrijk, Duitsland en Nederland moeten kandidaat-donoren gewoon online registreren, waarna ze een set met een wattenstaafje krijgen opgestuurd. Daarmee moet je wat speeksel en weefsel van op de binnenkant van je kaakwand verzamelen, zoals bij een DNA-test, en terugsturen. Het weefsel wordt geanalyseerd in een labo en binnen de vier weken sta je geregistreerd in de donorbank.”

“We geven aan al onze kennissen die op reis gaan naar de buurlanden affiches en folders mee in andere talen”, vertelt Evie. “Want van de kandidaten uit het buitenland zullen we veel sneller weten of er een match voor Rachèle tussen de kandidaten zit. We proberen onze oproep ook daar in het nieuws te krijgen, zodat meer mensen zich willen engageren en begrijpen hoe belangrijk dit is.” (Lees verder onder de flyer)

“Alle hulp is zeker welkom. Dus als mensen dit lezen en onze oproep willen verspreiden in het buitenland is dit zeer fijn. Als je familie of vrienden in het buitenland hebt, kunnen zij dit ook delen en mensen aansporen daarvoor.” Ga je zelf op reis in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië? Sla een van deze flyers op. Print hem uit en deel die uit of hang die rond op jouw vakantiebestemming.

