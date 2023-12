Ouders van Lilou (13) die verlamd raakte door zwaar verkeersongeval richten vzw op: “We willen onze dochter alle kansen geven op de toekomst”

De ouders van Lilou, het meisje uit Oostende dat vorig jaar verlamd raakte na een verkeersongeval op vakantie in Zuid-Afrika, hebben een vzw opgericht. Die moet helpen om transparanter te communiceren over de acties om de zware kosten van de revalidatie te blijven dragen voor het gezin. “Er komt een eigen gin, er komen Fou de Lilou-sokken en er is een Launch Party op 24 februari 2024”, zegt papa Pieter.

Op 31 juli 2022 beleefde het gezin van Pieter en Aïsa een ware nachtmerrie. Op reis in Zuid-Afrika werden ze frontaal aangereden door een tegenligger. Het ongeval heeft het leven van het gezin voorgoed veranderd. Pieter, Aïssa en zoon Kamiel herstelden volledig na verschillende operaties, maar Lilou werd het zwaarst getroffen. Het meisje – dat een beloftevolle gymnaste was – liep een complete dwarslaesie op en raakte verlamd tot haar middel.

Ondanks alles willen haar ouders er alles aan doen om Lilou alle kansen te geven voor de toekomst. “Het leven voor Lilou is niet gestopt na het ongeval”, zegt papa Pieter. “Het is belangrijk dat zij dat beseft, maar ook andere mensen moeten dat beseffen. We willen Lilou’s lichaam gezond houden. Altijd stilzitten doet het lichaam anticiperen. Ze moet klaar zijn voor de toekomst, je weet maar nooit.”

IJshockey en skiën

Daarom volgt Lilou zes uur per week revalidatietherapie in Zottegem, twee uur per week kine in Oostende en blijft ze sporten. “Ik heb eerst wheelen geprobeerd, maar dat vond ik niet zo leuk”, vertelt Lilou. “Ook zwemmen was mijn ding niet. Ondertussen ga ik een uurtje klimmen per week, een uur ijshockeyen en een uur skiën. Het gaat goed met mij en ik probeer er het beste van te maken.”

Het meisje is dikwijls heel wat uren onderweg voor haar revalidatie en haar sport. Maar er zijn ook nog haar studies in Pegasus. Lilou volgt Latijn en zit momenteel in het tweede middelbaar. “Op school krijgt ze de nodige ondersteuning”, pikt Pieter in. “De school is heel toegankelijk. Zo was er een lokaal die minder toegankelijk was en daarom hebben ze die les voor haar verplaatst naar een ander lokaal. Daar zijn we dankbaar voor.”

vzw Fou de Lilou

De therapie voor Lilou kost echter heel veel geld. Daarom hebben haar ouders nu een vzw opgericht: Fou de Lilou. “We wilden alles officialiseren en transparanter maken”, duidt Pieter die keuze. “Ook op lange termijn willen we acties blijven organiseren. Zo brachten we nu een eigen gin Fou uit, maar er komen ook Fou de Lilou-sokken aan.

Op 24 februari hebben we nog een Launch Party in de Lounge in het Kursaal van Oostende met Laston & Geo. Verder zijn we ook nog te vinden op 10 december op de kerstmarkt in OC ’t Kasteeltje in Zandvoorde, in de goeden-doelen chalet op 31 december tussen 12 en 17 uur op Winter in het Park en bij Chez Babette in Deinze op 4 januari vanaf 18.30 uur.”

De gin, de Fou de Lilou-sokken en tickets voor de Launch Party zijn vanaf maandag 11 december te verkrijgen via de webshop op www.foudelilou.be.