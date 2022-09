Ouders van leerlingen Sint-Andreasinstituut blijven bang voor kroost door bouwwerf voor BRUSK in Brugge

Sommige ouders van jonge leerlingen uit het Sint-Andreasinstituut op de Garenmarkt in Brugge blijven ongerust over de veiligheid van hun kinderen. Een subjectief onveiligheidsgevoel? Het Brugs stadsbestuur heeft extra maatregelen getroffen.

Sinds begin deze week is er op de site van Sint-Andreas, waar een deel van de school afgebroken wordt voor de realisatie van de expohal BRUSK, een tent geplaatst. Die moet ervoor zorgen dat er geen stofhinder meer is tijdens de afbraakwerken.

Gevaarlijk?

Toch is de mama van een achtjarig meisje, die liever haar naam niet in de krant vermeld ziet, ongerust: “Er ligt een stapel bouwmateriaal tegen de hekken. Zal die niet omver vallen? Ik vrees dat het een gevaarlijke situatie is en ben bang, net als andere ouders.”

“Er zijn er al die hun kind begin deze maand uit school weggehaald hebben en het elders ingeschreven hebben. Naar ik verneem is Sint-Andreas op die manier al vijftien leerlingen kwijt. Het eerste, tweede en derde leerjaar krijgt nog les aan de Garenmarkt, de hogere leergangen nabij de Gentpoort, het middelbaar in containers aan de Onze-Lieve-Vrouwekliniek in Sint-Michiels.”

Mobiele toiletten

“Onze kinderen hebben geen speelplaats noch refter, ze moeten over de middag hun boterhammen in klas eten. En als ze naar het toilet moeten, zijn er enkele mobiele wc’s buiten. Start en einde van de lessen zijn hectisch, iedereen moet door de grote poort”, aldus de bezorgde mama.

Steve Demulder, hoofdcoördinator bij de Stad Brugge, is verbaasd over die onrust: “Het spreekt voor zich dat er op deze werf strenge veiligheidsmaatregelen gelden, we nemen geen enkel risico met de kinderen op school. De tent kwam er na klachten over stof.”

“De stenen blokken zorgen er precies voor dat die tent goed verankerd is. Er zal nog een beschermende hoes aangebracht worden, zodat de kinderen zich niet kunnen verwonden aan die stenen. Er is bovendien een grote corridor, als buffer tussen de eigenlijke bouwwerf en de resterende klassen. Ook de mobiele toiletten staan ver weg van de werf.”

Voortdurend overleg

“Als er nog bezorgdheden zijn, vraag ik dat de ouders dit melden aan de schooldirectie. De stad staat in nauw contact met de directeur, die zal meteen melden of er nog iets kan verbeterd worden”, aldus de hoofdcoördinator van de Stad Brugge.

Sophie Van Hulle, algemeen coördinerend directeur van scholengroep Karel de Goede, roept de verontruste ouders op tot kalmte in deze overgangsfase: “De veiligheid van de kinderen gaat voor alles. Noch de school noch de Stad Brugge kunnen het zich permitteren dat er iets zou gebeuren! Er is voortdurend overleg, onze preventieadviseur is dagelijks ter plaatse. Begin deze maand hebben enkele ouders al hun bezorgdheid geuit, er is meteen op ingegaan.”

Metingen

“Bij de stofhinder zijn er metingen gedaan, zelfs naar asbest. Wees gerust : er zitten geen gevaarlijke componenten in het stof van de werf. De tent die de stofhinder moet tegengaan op de speelplaats, is nog niet volledig afgewerkt. Rond de stenen zal er mousse of piepschuim aangebracht worden.”

“Er is inderdaad een subjectief onveiligheidsgevoel bij sommige ouders. Als je de site ziet, lijkt het alsof er een aardbeving gebeurd is. Met die metingen en het verstrekken van informatie proberen wij dit onveiligheidsgevoel weg te werken. Enkele ouders – geen vijftien – hebben die tijdelijke hinder onvoldoende ingeschat en hebben hun kind ingeschreven in een andere school van onze scholengroep.”

Verhuis

“Hoe dan ook, Sint-Andreas garandeert uitstekend onderwijs, met een uniek pedagogisch project, in veilige omstandigheden. Dat er geen refter meer is, moet ik tegenspreken. Maar er is een beurtrol voor het gebruik ervan. Tegen de kerstvakantie zijn de afbraakwerken gedaan en de week voor de paasvakantie verhuizen we naar ons nieuw schoolgebouw in de Jakobinessenstraat.”