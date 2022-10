Ouders van bijzondere medewerkers Duinhelm starten crowdfunding om Lizette en Lucien terug te kunnen opstarten

Voor Griet en Babette en de andere bijzondere medewerkers van Lizette en Lucien is bij de gasexplosie in Oostende op 13 oktober hun job en hun houvast in het leven weggeblazen. Hun mama’s zetten daarom een actie op om geld in te zamelen om de horecazaken terug te kunnen opstarten.

Sinds de gasontploffing in het centrum van Oostende zijn de soepbar Lizette en buurman en take-away lunchbar Lucien gesloten. Het pand waar Lucien gevestigd was, werd het zwaarst getroffen en is ondertussen ook al afgebroken. In Lizette moet nog blijken hoe groot de schade is en hoe groot het trauma is bij de medewerkers om hier her op te starten. Beide horecazaken hebben het hart van veel mensen veroverd omdat jong volwassenen met een beperking hier aan het werk konden. Voor die bijzondere medewerkers is nu niet enkel hun werk, maar ook hun houvast en sociaal contact weggevallen. Enkele ouders hebben daarom de krachten gebundeld en willen middelen inzamelen om het project te kunnen heropstarten op een andere locatie. “De beste manier om het drama te verwerken, is om zo snel mogelijk in een normaal dagelijks leven te stappen. Dat betekent een heropstart. We vernemen dat een uitbetaling van de verzekering nog lang kan duren. We willen daarom Duinhelm vzw financieel kunnen steunen om dit mooie project nieuw leven in te blazen”, vertelt Marijke Coucke, mama van Griet Sonneville.

Babette ging met plezier werken in de horecazaak. “Voor Babette biedt haar werk een vaste structuur. Ze worden ook heel goed begeleid in wat ze moeten doen. Ze voeren er niet zomaar enkele taken uit. Ze mogen mensen bedienen en zelf speciale koffie’s maken. Ze voelen zich enorm gewaardeerd. Er zijn weinig zaken waar ze zo naar voren wordt geschoven”, vertelt mama Anya De Boeck.

Griet werkt al sinds de start van Lizette twee dagen per week in de horecazaak. “Door de ramp is een stuk van haar leven kapot. Ze krijgt wel opvang via Duinhelm, maar dat is vrijetijdsbesteding. Lizette betekent echt alles voor haar. Het is de plaats waar ze aan de buitenwereld kan tonen dat ze een meerwaarde is voor de maatschappij. Het is al hard knokken om een rol van betekenis te spelen voor hen en daarin spelen Lucien en Lizette een grote meerwaarde. Ze worden er als ‘normaal’ beschouwd”, legt Marijke uit. Griet doet alles graag in haar job. “Er is een beurtrol om de taken uit te voeren. Dat is leuk voor afwisseling. Het liefste van al maakte ze een slaatje die mensen ter plaatse konden samenstellen. Voor de vaste klanten wist ze al wat ze het liefste eten.”

Sociaal

Voor Griet en Babette betekent werken bij Lizette ook sociaal contact. “Dat zijn niet alleen haar collega’s maar haar vrienden. Ze zijn nog maar samen naar Ibiza geweest met een groepje. Nu de zaken gesloten zijn, voelt dat als een vereenzaming”, zegt Marijke nog. Griet was niet aanwezig in de zaak op de noodlottige dag. “Ze was er toevallig niet. Ze heeft wel meteen gezien wat er gaande was en dat hakt er heel zwaar in. Dat is een zware dobber, maar ze zijn heel goed opgevangen de voorbije week.” Dat beaamt ook Anya. “Babette heeft die middag continu zitten bellen met haar vrienden. Het was een enorm grote klap, zeker toen ze hoorden dat Friedl zo zwaar gewond was. Ze wordt wel goed opgevolgd door Duinhelm en ze krijgt begeleiding.”

De mama’s hebben een feitelijke vereniging opgericht met de naam “Lucien & Lizette” met rekeningnummer BE93 7330 6960 1267. Alle gestorte sommen worden aangewend voor de heropstart. “Twee sociale horecazaken totaal opnieuw inrichten met professionele apparaten en een gezellig interieur, vergt een groot budget en dus extra steun”, legt Anya, de mama van Babette nog uit.

Dankbaar

Bij vzw Duinhelm is directeur Saskia Verelst dankbaar voor alle steun. “Het is heel leuk dat mensen iets op poten willen zetten. Dat doet enorm veel deugd. We zijn enorm dankbaar”, zegt de directeur. De organisatie wacht nog af om zelf acties op poten te zetten. “We wachten nog op een overleg met het kabinet van de burgemeester om te kijken of alle acties kunnen gecoördineerd worden. Dat zou voor ons wel makkelijker zijn.”