Ouders ‘ultrakid’ richten vzw voor G-sport op

Met een social ride, een inclusieve fietstocht met handbikes én gewone fietsen is de vzw Ultrakid Johannes officieel uit de startblokken geschoten.

Het doel van de vzw is tweeledig. “Johannes is de afgelopen jaren geen uitdaging uit de weg gegaan en heeft bij elke sportieve prestatie zijn boodschap van komt ut je kot kunnen overbrengen. Johannes wil doorgaan met duursport en verder mensen blijven begeesteren met zijn verhaal. We willen met de vzw dus enerzijds Johannes’ sportieve ambities ondersteunen, maar tegelijk ook het samen G-sporten – met aangepast materiaal – mogelijk maken in West-Vlaanderen”, zeggen Astrid Van Keer en Jurgen Balbaert, de moeder en vader van de ondertussen 15-jarige Johannes.

De vzw gaat verder ook samenwerken met Join2bike, die een gelijkaardige organisatie heeft in Leuven. “Zelf organiseren we over twee weken onze eerste zondagse fietstocht”, klinkt het.