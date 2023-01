Ouders uiten steun voor kinderdagverblijf in Oostkamp dat moet sluiten: “Administratieve problemen zouden niet tot sluiting mogen leiden als kinderen goed opgevangen worden”

Verschillende ouders uiten hun steun voor het kinderdagverblijf ‘De Zeven Dwergen’ in Oostkamp, dat volgens het Agentschap Opgroeien 19 januari de deuren moet sluiten. “Wanneer je als ouder het kostbaarste afgeeft aan een derde en je ziet dat je kind onmiddellijk op zijn of haar gemak is, dan is dit geruststellend. De uitbaatster is een dame die haar hart en ziel in deze opvang steekt en bijzonder goed is in de omgang met de kinderen”, vertelt papa Frank Scheerlinck.

Halfweg december liet Agentschap Opgroeien weten dat de kinderopvang ‘De Zeven Dwergen’ in Oostkamp, dat in januari hun deuren moeten sluiten: “Na een lang traject van opvolging zijn er nog verschillende tekorten niet duurzaam weggewerkt.” Het zou vooral gaan om administratieve problemen, omdat de kinderopvang op korte termijn veel uitbreidde. In totaal is er in de kinderopvang plaats voor 68 kinderen.

Steun van ouders

Verschillende ouders reageerden erg verbaasd op de sluiting en uiten hun steun voor de uitbaatster. “Mijn zoontje ging vroeger naar die kinderopvang. Ik was net door een scheiding gegaan en had het even moeilijk. De uitbaatster heeft mij daar toen fantastisch in gesteund. Ze stond constant voor mij klaar. Als ik even moeilijkheden had met betalen, had ze daar alle begrip voor en zochten we samen naar een oplossing. Mijn zoontje kwam altijd vrolijk terug thuis en was ook blij om terug te gaan”, zegt mama Liselotte Vervaeke.

“De uitbaatster heeft mijn zoontje en ik veel gesteund tijdens de scheiding. Ze had erg veel begrip voor onze situatie”

“Ik ben ervan overtuigd dat mijn dochter Alexandra van 8,5 maanden oud bij opvang ‘De Zeven Dwergen’ in goede handen is”, valt papa Frank Scheerlinck bij. “Misschien zijn er wel wat werkpunten, bijvoorbeeld op administratief vlak. Maar dat wil niet zeggen dat de kinderen niet goed verzorgd worden. Ze zijn juist zeer alert over haar welzijn gezondheid, zijnde van koorts nemen, neusje spoelen, toedienen van medicatie, het krijgen van tandjes, voeding, slapen. Wanneer ze ongerust zijn of iets opmerken in haar gedrag, dan wordt dit bij het afhalen duidelijk gemaakt. Je krijgt ook telkens een verslag van hoe de dag verlopen is qua voeding, gedrag, slaap enzovoort.”

Ellen Baele en Frank Scheerlinck, de ouders van Alexandra namen zelfs de tijd om een brief te schrijven ten aanzien van het Agentschap Opgroeien over de situatie. “Natuurlijk moeten de overheidsdiensten hun werk doen, zodat alles in orde verloopt. Maar tegenwoordig heerst de tendens in veel sectoren dat we mensen overbelasten met administratie en dat er bijna geen ruimte meer overblijft om de kernfunctie uit te voeren. De uitbaatster is een dame die haar hart en ziel in deze opvang steekt en bijzonder goed is in de omgang met de kinderen. Ze heeft door haar jarenlange ervaring ook snel iets door en kan zeer adequaat handelen wat de veiligheid van de kinderen uiteraard ten goede komt.”

Kinderen blijven bij opvang

“Als ouders merken we aan onze dochter hoe gelukkig ze is om daar te zijn”, gaat Frank verder. “Wanneer je als ouder het kostbaarste afgeeft aan een derde en je ziet dat je kind onmiddellijk op haar gemak is, dan is dit geruststellend. Toen we op zoek waren naar een kinderopvang hebben we andere plaatsen bezocht, die dag en nacht verschilden met onze huidige opvang in Oostkamp. Als je nog maar even langsgaat, zie je hoe goed die mensen zich inspannen en klaar staan voor de kindjes. Dan snap je niet hoe er op andere niet gesproken werd, maar die in Oostkamp wel moet sluiten.”

“Bij zo’n nieuws zouden ouders net hun kinderen weghalen uit die opvang, maar iedereen blijft terugkeren en heeft het volste vertrouwen”

“Als het daar echt zo slecht zou zijn en we krijgen dan een brief van Agentschap Opgroeien, dan zou ik mijn dochter daar zo snel mogelijk weghalen. En ook de andere ouders zouden niet meer terugkeren, maar het zegt net veel dat mensen hun kind daar nog steeds vertrouwen. De ouders onderling praten er natuurlijk over en er is heel wat steun naar de uitbater toe. Wij zouden u willen verzoeken om deze kinderopvang nog een kans te geven, omdat anders een kwaliteitsvolle opvang teloor zou gaan”, besluit Frank.