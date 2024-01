Ouders schrijven open brief uit protest tegen sluiting kinderopvang Tante Jo in Deerlijk: “We begrijpen het echt niet”

Het Agentschap Opgroeien heeft beslist dat kinderopvang Tante Jo in Deerlijk na ruim dertig jaar moet sluiten. In de opvang is plaats voor 22 kinderen. Uit onvrede met de beslissing schreven hun ouders een open brief aan het Agentschap Opgroeien. “Tante Jo is een echte moederkloek en ze doet het super met de kinderen, we begrijpen niet waarom ze moet sluiten”, zegt mama Marie Hannosette.

Johanna Declercq (55) is al 32 jaar onthaalmoeder in Deerlijk en een echt begrip. Sommige ouders wiens kinderen nu bij haar verblijven, gingen vroeger zelf bij Tante Jo. Het Agentschap Opgroeien heeft echter beslist dat de kinderopvang op uiterlijk 1 februari 2024 de deuren moet sluiten, nadat er herhaaldelijk mankementen werden vastgesteld.

“Twee jaar geleden kreeg ik al een eerste waarschuwing”, zegt Tante Jo. “Ik ben de eerste die zal zeggen dat er regels en controle moeten zijn en ik wist dat ik niet met alles in orde was, maar dit kwam vooral neer op personeelsgebrek. Het is een probleem in de hele sector. Ik heb me kunnen behelpen met mijn dochter, soms met studentes en nu heb ik een extra vaste medewerker. De problemen zijn voor 99% weggewerkt.”

“Ik doet dit al meer dan dertig jaar en in die tijd is ook de administratieve last enorm toegenomen. Vroeger maakte ik ook wel aanwezigheidslijsten, maar dat was vooral om mijn eigen factuur te kunnen maken. Nu is dat verplicht en aan strikte normen gebonden. Voor alles zijn documenten en procedures en dat maakt de opvang duurder. Ofwel moet je extra personeel aannemen voor de administratie ofwel moet je jezelf een paar uur vrijhouden zonder kinderen.”

Onbegrip

De ouders van de crèche begrijpen niets van de beslissing en staan als één man achter Tante Jo. “Tante Jo is geen doorsnee onthaalmoeder”, zegt Marie Hannosette (32) die twee kinderen in de opvang heeft. “Ze is een echte moederkloek, enorm flexibel en we vragen haar zelfs om raad als er iets mis is met onze kinderen.”

“Ze is altijd open geweest dat er een procedure gaande was. In mei werden we ingelicht dat er een inspectie geweest was die niet goed was. Vooral de administratie en het personeelstekort waren pijnpunten. Tante Jo heeft meteen de koe bij de horens gevat, maar op een nieuwe inspectie kwam plots een nieuwe waslijst aan punten.”

Open brief

“We hebben met de ouders veelvuldig contact proberen opnemen met het Agentschap Opgroeien, maar we werden telkens afgewimpeld. Daarom hebben we die open brief geschreven. De gemeente heeft alvast tijdelijke noodcapaciteit gecreëerd bij andere opvangen voor als Tante Jo moet sluiten, maar we hopen nog steeds dat ze kan openblijven.”

Tante Jo zelf is erg blij met de steun van de ouders en diende bezwaar in tegen de sluiting. “Als dit ontvankelijk verklaard wordt, dan krijg ik hopelijk nog wat meer tijd. Ik moet er niet aan denken dat hier straks geen kinderen meer rondlopen. Ik heb het hier altijd gezien als een groot gezin waar de kinderen nog kunnen ravotten en zich eens vuil maken. Ook als ik echt moet sluiten, dan wil toch nog met kinderen blijven werken, al is het vrijwillig.”

Reactie Agentschap Opgroeien

Bij het Agentschap Opgroeien reageren ze kort op de beslissing en benadrukken ze het belang van de administratieve richtlijnen. “Zaken als een aanwezigheidslijst zijn erg belangrijk zodat in geval van bijvoorbeeld een brand, de hulpdiensten meteen weten hoeveel kinderen er zijn”, zegt Nele Wouters van Opgroeien. “Het ging hier over herhaaldelijke inbreuken. Voor ons is dit een gedane beslissing.”