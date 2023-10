Ouders overleden Viktor (5) en Het Prethuis lanceren benefiet voor Dominiek Savio in Gits: “Hij was daar zo graag”

Voor de tweede keer organiseren Hanne Toye en Valtin Demuynck uit Avelgem een benefiet ten voordele van het Dominiek Savio Instituut in Gits. Daar verbleef hun zoontje Viktor (5) tot hij in 2018 onverwacht overleed. Het gezelschap van Het Prethuis toonde zich meteen bereid om haar steentje bij te dragen tot het benefiet.

Tien maanden jong was Viktor toen bleek dat hij niet bewoog zoals dat van een kind van zijn leeftijd verwacht wordt. Pas toen werd duidelijk dat de hersenschade die hij als gevolg van zuurstoftekort bij de bevalling opliep, ernstig was. Lopen kon hij niet, net als spreken. Voor zijn ouders Hanne (35) en Valtin (40) een enorme klap, maar ze besloten meteen hun leven op het welzijn van Viktor af te stemmen. Hun woning lieten ze ombouwen in functie van zijn beperking.

Toen Viktor tweeënhalf jaar werd, kon hij naar school in het Dominiek Savio Instituut. Hanne koos als verpleegkundige in het AZ Groeninge in Kortrijk voor nachtdiensten, zodat ze Viktor bijna elke dag naar school in Gits (Hooglede) kon brengen. “Hij was er enorm graag”, kijkt Hanne terug. “Hij maakte ook snel vooruitgang. Hij leerde er zelfstandig rijden in zijn rolwagen en leerde er ook spreken met een stemcomputer. We zagen de toekomst positief in.”

Het vorige benefiet bracht liefst 16.000 euro op

Viktor bleek bovendien een vrolijke jongen. “Ik weet dat hij ons begreep. Hij reageerde op wat we zeiden of deden”, aldus Hanne. “Door de vorderingen die hij maakte met de stemcomputer, hoopten we ooit echt met hem te kunnen communiceren.”

Vallen en opstaan

Toch liep het opnieuw fout toen Viktor vijf was. “We hadden een mooie dag gehad, we waren nog met hem gaan wandelen. ‘s Avonds stopten we hem in bed, we zeiden nog tegen elkaar dat we er niet aan moesten denken hem ooit kwijt te geraken. In de loop van de nacht ging ik nog bij hem kijken, alles was rustig. Maar ik werd de volgende ochtend wakker met een vreemd gevoel, ging meteen naar zijn kamer en daar bleek hij overleden. Ik heb hem nog kunnen reanimeren, maar in het ziekenhuis in Gent is hij uiteindelijk bezweken. De schade was te groot deze keer.”

“Nog iedere dag praten we over onze zoon”

Na een moeilijke periode waarin ze veel steun kregen van familie, vrienden en collega’s, staan Hanne en Valtin weer overeind. Hun tweede zoontje Arthur is intussen acht, dochter Marylou is drie en lijkt fysiek als twee druppels water op Viktor. Hun huis noemden ze Ten huize Viktor, “omdat hij hier altijd aanwezig zal zijn, op verschillende manieren. Er gaat geen dag voorbij of zijn naam valt in een van onze gesprekken.”

“Ook met enkele opvoeders van Dominiek Savio heb ik nog contact”, gaat Hanne verder. “Af en toe kom ik nog even verpozen in hun stille bron. In een mooi ingerichte tuin liggen steentjes met daarop de namen van overleden bewoners, leerlingen en personeel van het instituut. Het doet me goed om daar af en toe tot rust te komen.”

Benefiet met Het Prethuis

Uit dankbaarheid voor de mooie tijd die Viktor in Dominiek Savio mocht beleven, organiseerden zijn ouders in 2018 een eerste benefiet. Daar trad toen zanger Udo op, de man van Leen Dendievel, op haar beurt het nichtje van Hanne. Het benefiet bracht 16.000 euro op. Daarmee werd in Dominiek Savio een snoezelruimte ingericht.

Vijf jaar later willen Hanne en Valtin het initiatief nog één keer herhalen. “We doen het met alle liefde, maar het is ook zwaar”, aldus Hanne. “Er komt serieus wat organisatie bij kijken, maar het is voor ons ook moeilijk om opnieuw door al die emoties te gaan.” Ze gaan er nog één keer voor en ook nu gaf Leen Dendievel hen daarbij een steuntje in de rug. Ze vertelde haar collega Jeroen Maes, oprichter van toneelgezelschap Het Prethuis dat momenteel toert met de komedie Ernst & Vermaak, over het project. Jeroen besloot meteen om het benefiet te ondersteunen met een extra voorstelling op zondag 15 oktober om 15 uur in GC Spikkerelle in Avelgem. Daarvoor zijn nog enkele tickets verkrijgbaar. In en rond het gemeenschapshuis kun je die namiddag ook terecht voor een hapje en een drankje, en voor een tombola met mooie prijzen zoals een luchtballonvaart, fotoreportage of huiskamerconcert. Het initiatief met een gift steunen, kan uiteraard ook: op rekeningnummer BE61 7360 5050 3217.