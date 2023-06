Ouders Leefschool De Vlieger in Oostende organiseren zelf opvang tijdens de zomer: “Heeft een sociaal karakter en is ook heel betaalbaar”

33 gezinnen zullen deze zomer zelf voor opvang zorgen voor hun kinderen. Ze doen dat ondertussen al voor het vijfde jaar met De Zandzotjes. Het idee is simpel. De ouders van Leefschool De Vlieger in Oostende zorgen om beurt voor elkaars kinderen. Ze mogen daarvoor gebruik maken van de infrastructuur van de school.

De ouders van Leefschool De Vlieger vonden het leuk om zelf betrokken te zijn bij de opvang en opvoeding van hun kinderen en het past volledig bij het DNA van de leefschool. Zo ontstond vijf jaar geleden, naar een voorbeeld in Kortrijk van vzw CoKidO, De Zandzotjes. Het is niet dat er te weinig kinderopvang is in Oostende en dat de ouders het daarom maar zelf doen. “Bij de start waren er veertien gezinnen, maar het initiatief blijft verder groeien want nu zitten we al aan 33 gezinnen en 50 kinderen. We zijn daar ook bewust gestopt omdat het kleinschalig moet blijven. Gemiddeld zorgen per dag drie ouders voor zestien kinderen. We zitten zo op één ouder voor zes kinderen. Het moet immers ook haalbaar blijven”, licht Jonas Maeckelberghe toe, één van de ouders die de opvang mee trekken.

Sociaal karakter

De ouders kwamen zondag gezellig samen om de taken te verdelen. “We zijn met een kernteam van een zestal mensen, maar alle ouders komen helpen tijdens de zes weken dat we open zijn. Het coole vind ik zelf dat je hier samen je kinderen opvoedt. Het effect daarvan merk je het ganse jaar door want er zijn geen akkefietjes. Je zit al op dezelfde lijn door dit samen te doen. Omdat de ouders elkaar kennen, is er veel vertrouwen en laten we onze kinderen met een gerust hart achter. Het heeft een sociaal karakter en het is ook heel betaalbaar. Je betaalt 3,5 euro per dag en daar zit alles in”, zegt Jonas nog.

De invulling van de vakantiedagen wordt samen besproken. “Per week zetten we enkele opties op een rij voor activiteiten, maar de ouders die aanwezig zijn mogen zelf beslissen wat ze willen doen die dag. Soms is dat een uitstap naar een speelplein, maar ze kunnen evengoed gewoon op school blijven en hier spelen.”

Op school

De school stelt de infrastructuur ter beschikking en de stad zorgt voor financiële ondersteuning en betaalt de verzekering. “Wij steunen dit project omdat we heel hard geloven in burgerparticipatie. Het is ook een mooie aanvulling op het aanbod. Er zijn kampjes en ook de stad voorziet speelpleinwerking, maar het is ook leuk dat deze kinderen in hun vertrouwde omgeving opvang hebben. Het is daardoor ook heel laagdrempelig. Als er nog ouders zijn uit andere scholen die zoiets willen opstarten, kunnen ze altijd bij de stad komen aankloppen”, zegt schepen Natacha Waldmann nog.