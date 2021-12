Ouders getuigen over dag dat hun zoontje (4) te veel medicatie kreeg in Huis aan Zee

Het kindje dat in het ziekenhuis belandde nadat het niet 1, maar 100 druppels van zijn medicatie kreeg toegediend is 4 jaar oud en komt uit Oostende. Zijn ouders Hélène en Andrew willen graag hun verhaal vertellen na ons artikel vrijdag. In februari kregen ze een telefoontje dat geen enkele ouder wil krijgen. Hun zoontje was met spoed naar het ziekenhuis gebracht omdat hij niet meer reageerde. Het kereltje houdt gelukkig niets over aan de gebeurtenis, maar de ouders blijven nog altijd met een wrang gevoel achter. “We begrijpen niet hoe dit is kunnen gebeuren en achteraf blijkt dat er ook nog eens tegen ons werd gelogen.”

Andrew en Hélène zijn enorm fier op hun zoontje en daarom willen ze ook graag zijn privacy beschermen. Toch willen ze graag hun verhaal vertellen over wat er gebeurd is in februari dit jaar. Het leven van hun zoontje hing toen even aan een zijden draadje nadat hij een veel te grote dosis van zijn medicatie toegediend kreeg in het internaat van Huis aan Zee. De jongen verblijft sinds november vorig jaar tijdens de week in het internaat Huis aan Zee en in het weekend kan hij naar huis naar een liefdevol gezin. “De eerste weken dat we hem daar lieten waren echt moeilijk, maar zijn gedragsproblemen wogen te zwaar door op ons gezin. We zien ook dat hij al enorm vooruit gegaan is sinds hij daar in de week naartoe gaat”, begint Hélène haar verhaal.

Drie aanvallen

In februari kreeg ze echter een telefoon dat geen enkele mama wil krijgen. Haar zoontje was met de ziekenwagen naar Brugge gebracht. “Ze zeiden dat hij scheef liep en niet meer reageerde”, vertelt de mama. “Toen we bij hem kwamen, kregen ook wij geen reactie van hem. Het leek wel of hij een beroerte had gekregen. De verpleegkundige van Huis aan zee kon niet vertellen wat er gebeurd was. Zij was daar maar ’s avonds aangekomen om de nacht te doen.” Op het eerste gezicht was het niet duidelijk wat er met het 4-jarige kereltje aan de hand was. “Ze hadden heel wat testen gedaan, maar die waren allemaal negatief. De volgende dag vroeg in de ochtend was hij wakker en weer in zijn normale doen. Hij reageerde weer op wat ik zei.” Dat keerde echter in de loop van de morgen. “Plots was het licht weer uit. Hij bleef precies op stilstand staan. Hij zakte weg en zijn mond hing scheef. Hij heeft die ochtend nog drie aanvallen gekregen. Dat was echt verschrikkelijk om te zien”, blikt de mama terug.

Veel te hoge dosis

Rond de middag kwam een eerste telefoon binnen met een mogelijke oorzaak voor het voorval. “Hij zou in plaats van één druppel, 10 druppels hebben gekregen, maar dat verklaarde niet waarom hij zo reageerde. Zijn lichaam zou dat moeten kunnen afbreken. Pas twee dagen later belden ze opnieuw van Huis aan zee om te zeggen dat ze de siroop gevonden hadden en dat er op het flesje stond dat de dosis 10 milligram is in plaats van 0,10. Hij had dus 100 druppels gekregen in plaats van 1. Dat verklaarde wel alles.”

De ouders kregen later nog meer informatie te horen. “We hebben veel geluk gehad dat zijn vaste begeleidster die avond opgekomen is en alarm heeft geslagen. Zij zag meteen dat ons zoontje uit zijn gewone doen was. Als ze hem gewoon in bed hadden gelegd, dan was hij er waarschijnlijk niet meer. Dankzij die opvoedster leeft onze zoon nog.”

Veel vragen

Na het incident zaten de ouders met heel wat vragen. Ze konden hun zoon ook niet zomaar verplaatsen naar een andere instelling. “Het is niet dat er zoveel mogelijkheden zijn om kinderen met dergelijke problematiek op te vangen.” Ze gingen daarom in gesprek met het internaat. “Ze wisten na een week nog altijd niet wat er precies was misgelopen en hoe dit kon gebeuren. De hoofdopvoeder beloofde echter dat hij het zou uitspitten.” Later werd aan de ouders verteld dat er een nieuw systeem was ingevoerd. “Voor ons was het belangrijk dat dezelfde fout niet opnieuw kon gebeuren. Daarop kregen we te horen dat het contract van de persoon die de verkeerde dosis noteerde bijna ten einde liep en dat deze niet meer zou verlengd worden. In onze ogen was alles daarmee afgesloten. Er werd ook gezegd dat de siroop zou geschrapt worden en enkel nog in pillen zou gegeven worden. Wij waren dus gerustgesteld.”

“Ronduit gelogen”

In de maanden die volgden waren er nog regelmatig problemen met de medicatie. “In het weekend komt hij naar huis. Op vrijdag wordt hij naar huis gebracht met de bus. Hij krijgt dan een rugzak mee met zijn medicatie in. Dat vonden wij eigenlijk al niet kunnen. Dat wil zeggen dat hij tijdens de busrit gewoon zelf aan die pillen kan. Op onze vraag om dit systeem aan te passen, wordt niet gereageerd. Het komt ook vaak voor dat zijn pillen niet mee zijn of dat er een verkeerde dosis in zit.” In september was er opnieuw een probleem en Hélène belt naar Huis aan Zee om dit te vertellen. “Ik kreeg toen aan telefoon te horen dat de persoon die de fout gemaakt heeft nog altijd werkt in Huis aan Zee. Ze hadden dus ronduit tegen ons gelogen. Dat was voor ons het verschrikkelijkste. We begrepen al niet hoe dit kon gebeuren en dat ze dan gewoon ronduit liegen was echt de limiet.”

Klacht ingedien

De ouders hebben ondertussen klacht ingediend bij de Vlaamse Ombudsdienst. “We voelen ons echt bedrogen. Ze kunnen vertellen wat ze willen, wij kunnen toch niets controleren. Ik hoop dat er dringend oplossingen komen want er zijn meerdere verkeerde beslissingen genomen waardoor dit kon gebeuren. Het gaat hier om kwetsbare kinderen. Onze zoon heeft nog een goede thuisbasis die opkomt voor hem, maar veel andere kinderen daar hebben dat niet meer.”

De ouders willen graag wel benadrukken dat niet alles slecht is in Huis aan Zee. “Ons zoontje is ook enorm veel verbeterd sinds zijn verblijf in De Haan. We zijn de mensen daar ook wel dankbaar ongeacht wat er allemaal gebeurd is. Ik kan niet zeggen dat hij daar slecht behandeld wordt. De opvoedsters en opvoeders doen goed hun best ondanks dat ze het soms niet meer zien zitten. Wij doen nu ons verhaal voor de begeleiders die daar geen stem hebben en waar niet naartoe geluisterd wordt.”

Maatregelen genomen

“Na het incident zijn er maatregelen genomen om te verhinderen dat er nog een dergelijk voorval kan gebeuren”, laat woordvoerder Nathalie Jennes van het GO! weten. “Er wordt gewerkt met een externe firma die de medicatie klaarzet.” Het GO zelf kan niet oordelen over wat er verteld werd aan de ouders na het incident. “De klacht van de ouders die ingediend werd bij de Vlaamse Ombudsdienst is afgeleid naar het GO! en komt bij de scholengroep in kwestie. Zij zullen dit opnieuw bekijken neem ik aan. Sowieso zijn wij voorstander van een open communicatie en een goede dialoog. We hopen in de eerste plaats dat het op die manier verder kan uitgeklaard worden.”

