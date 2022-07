Ouders genieten van drankje, terwijl kinderen volop springen in zomerbar Sprink en Drink

Eline Hoorne en Nils Vercaigne openden vorige week vrijdag de zomerbar Sprink en Drink naast hun woning in de Molenstraat in Moorslede. Met de zomerbar mikt het koppel zowel op jong als oud. Terwijl kinderen zich volop uitleven in het springkastelenpark kunnen volwassenen genieten van een hapje en een drankje.

De voorbije jaren verbouwden dertigers Eline Hoorne en Nils Vercaigne een voormalige hoeve langs de Molenstraat om tot een moderne woning. Het koppel werkt alle twee in VISO Roeselare. “Nu de verbouwingswerken achter de rug zijn, vonden we dit het ideale moment om een zomerbar op te starten. We beschikken hier over behoorlijk wat ruimte. Omdat we beiden in het onderwijs staan, biedt de periode van 15 juli tot 15 augustus wel wat mogelijkheden”, aldus het koppel.

Nils startte tien jaar geleden een bedrijfje in springkastelenverhuur op. “Springkastelen zijn nog altijd erg in trek. De combinatie van een springkastelenpark met een zomerbar leek ons dan ook erg leuk.”

Te warm

Terwijl de volwassenen genieten van een drankje of een tapasplankje kunnen de kinderen kiezen uit meer dan tien springkastelen. “Van een kleuterspringkasteel tot enkele uitdagende exemplaren. De ideale plek voor kinderen om tijdens deze vakantieperiode te ravotten”, vindt Nils.

Toch houden Eline en Nils de thermometer in de gaten. “Als het te warm wordt, is het niet langer verantwoord om de kinderen te laten springen op het warme plastic. Daarom gaan we de springkastelen afsluiten als het te warm zou worden. Wie twijfelt, kan best onze Facebookpagina in de gaten houden.” Inmiddels plaatste het koppel ook al een tent boven het kleuterspringkasteel zodat de allerkleinsten in de schaduw kunnen spelen.

Voor zoetekauwen

Sprink en Drink blijft een maand open en dit telkens van woensdag tot en met zondag. De zomerbar gaat om 13 uur open, enkel op zondag is dat al om 11 uur. “Op die manier hopen we ook bijvoorbeeld wielertoeristen aan te trekken”, zegt Eline.

Tijdens de weekend komt Sweets on Wheels naar de zomerbar. Snoepers kunnen er terecht voor allerlei zoetigheden, maar ook salades en fruitsalades zijn verkrijgbaar. Volwassenen kunnen gratis binnen, voor kinderen die zich willen uitleven in het springkastelenpark betaal je 3 euro.

Meer informatie is te vinden via de Facebookpagina Sprink & Drink.