Ouders en zussen stappen mee in herdenkingswandeling ter ere van Timo (16): “We missen hem nog elk moment”

Negen maanden geleden is het dat ze hun zoon Timo De Pril (16) moesten afgeven na een noodlottig ongeval in de Veldstraat in Ichtegem. Op zaterdag 15 maart stappen de ouders en zussen van Timo mee in een herdenkingswandeling voor de tiener, georganiseerd door zijn krachtbalclub in Ichtegem, zijn school Sint-Jozefscollege en het CLB van Torhout. Papa Ward en mama Ilse reageren nu voor het eerst. “We missen Timo nog elk moment”, zeggen ze. “Er komen constant triggers die ons aan hem doen denken.”

Het noodlottige ongeval gebeurde vrijdagavond 14 juni vorig jaar. Timo De Pril was net thuis vertrokken met zijn fiets richting de fitness, toen het fatale ongeval in de Veldstraat gebeurde. Timo ging aan de kant in de berm om een auto uit de tegenovergestelde richting te kunnen kruisen. Maar het hoogteverschil tussen de baan zelf en de berm bracht zijn fiets uit evenwicht. Zo kwam de tiener ten val. Een 27-jarige bestuurder kon een aanrijding niet meer vermijden. De medische hulpdiensten snelden ter plaatse, brachten de tiener naar het ziekenhuis maar daar overleed hij.

Zijn overlijden kwam bijzonder hard aan bij iedereen die hem lief had. Bij zijn vrienden en familie, maar ook bij zijn krachtbalclub KBK Ichtegem, het CLB en het Sint-Jozefscollege in Torhout. Timo zat er in het vierde middelbaar en was een vriendelijke, graag geziene leerling. Zij organiseren deze zaterdag een herdenkingswandeling voor Timo.

Elke moment gemis

Ook de zusjes en ouders van Timo stappen mee. Zij reageren voor het eerst. “We missen Timo nog elk moment”, zeggen papa Ward en mama Ilse. “Steeds komen er triggers die ons aan Timo doen denken en het verlies terug naar boven brengt. Dat kan soms iets kleins zijn. Zoals nu, met het mooie weer. Dan denk je: “wat hadden we nu met Timo gedaan vandaag?” Ze zeggen wel dat verdriet slijt, maar wij voelen het nog elk moment.”

“Timo was dan ook een prachtzoon. Een rustige, beleefde jongen. Erg sportief ook. Hij fietste bijzonder graag en kon dat ook zeer goed. Hij was ook altijd begaan met zijn en anders veiligheid. Nooit zou hij roekeloos doen. Timo zat niet alleen in de krachtbalclub, maar verlangde ook enorm tot hij op 11 mei 16 jaar werd. Dan kreeg hij een abonnement op de fitness, waar hij al zo lang naar vroeg. Die noodlottige dag was hij onderweg naar de fitness. Hij heeft er helaas maar een maandje van mogen genieten. En zeggen dat hij die dag nog zó nerveus was voor zijn examen wiskunde. Want met Pasen waren zijn punten daarvoor iets minder en neen: dat had Timo niet graag. Wiskunde was zijn ding. Net als vliegtuigen en ruimtevaart. Ingenieur worden, dat zei hij wel al eens. Wel, later hoorden we dat hij 73% heeft gehaald voor wiskunde die dag. Chapeau, jongen.”

Loopparcours van Timo

Aanstaande zaterdag is er dus een herdenkingswandeling voor Timo. “Die dag kwam het beste uit”, vervolgen zijn ouders. “We willen het elk jaar herhalen, maar dan misschien eerder rond zijn verjaardag op 11 mei. Het is een route van 4.000 stappen, waar we vaak fietsten of die Timo al lopend aflegde. Langsheen het parcours passeren we een kapelletje, waar we een raket hebben opgehangen. Die is gebaseerd op een tekening van Timo, want ook tekenen was zijn passie. De wandeling zal emotioneel zwaar zijn, maar we trekken ons op aan de vele mensen die samen met ons zullen meestappen. We vragen er ook aandacht voor verkeersveiligheid, want zelf ervaren we dat het in ieders belang is om meer defensief te rijden.”

Verkeersveiligheid

De 4.000-stappenwandeling voor Timo gaat nu zaterdag 15 maart door, en start tussen 9.30 uur en 11 uur aan de krachtbalkantine van Ichtegem. “De wandeltocht is langsheen de tour die Timo geregeld liep”, klinkt het bij de organisatoren. “Deze tour is ook wel gekend als 4.000-stappenwandeling. Ter ere aan Timo noemen we op die dag de wandeling ‘De Tour van Timo’.”

“De opbrengsten van deze wandeltocht komen ten goede aan Het Berrefonds. Het Berrefonds wil een houvast zijn voor (groot)ouders, familie en vrienden op het moment dat hen het ondenkbare overkomt: het verlies van een (klein)kind. Door deze wandeltocht willen we niet alleen Timo eren, maar ook aandacht vragen voor het belang van verkeersveiligheid.” (JH)