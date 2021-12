Ouders en kinderen planten samen nieuw geboortebos aan: “Mooi wandel- en fietsgebied”

Een 300-tal volwassenen en kinderen staken mee de handen uit de mouwen bij de aanplanting van het nieuwe Crasselhouckbos. Het nieuwe stukje natuur vlakbij de grens met Roeselare is meteen het geboortebos.

De gemeente stuurde onlangs een uitnodiging naar alle bewoners die een kindje verwelkomden in 2018, 2019 of 2020 om een boompje te komen planten in het nieuwe geboortebos.

“Deze realisatie kwam tot stand door een samenwerking tussen de gemeente en het Agentschap Natuur en Bos. Samen willen we hier langs de Krasselhoekstraat een nieuw stukje natuur realiseren”, aldus schepen voor Milieu Sherley Beernaert (STERK).”

2,5 hectare bos

“De gemeente verkocht enkele maanden geleden een stukje OCMW-grond, dat gebruikt werd door een landbouwer die inmiddels met pensioen is, voor 245.000 euro aan het Agentschap voor Natuur en Bos. In totaal zou er zo’n 2,5 hectare bos, goed voor zo’n 8.000 bomen, bijkomen. Dit tot grote vreugde van Mathieu Fore van Natuur en Bos.

“Ik bedank echt de gemeente voor deze samenwerking. Vroeger was dit een erg bosrijk gebied. Met onder andere deze verwezenlijking en nog twee extra hectares langs de Puitstraat creëren we een mooi wandel- en fietsgebied.”

Een eerste deel van de bomen werd zaterdagmiddag aangeplant door de ouders die de voorbije drie jaar een kindje mochten verwelkomen. “Met ruim 300 aanwezigen mogen we toch van een succes spreken”, aldus schepen Beernaert.

Onder andere Kaat Bekaert en Christophe Verhamme hielpen samen met hun kinderen Em en Ole een handje mee. “Een boom is toch een teken van leven. Dit is een heel erg mooi initiatief waarop we heel graag aanwezig zijn. We zijn blij om te zien dat er opnieuw een plek bijkomt waar de kinderen kunnen spelen.”

Nieuwe, groene plek

Ook Arthur Depovere en zijn broer Victor tekenden present met hun gezin. “Buiten het Vierkavenbos is er nog niet zoveel groen in de gemeente. Een dergelijk initiatief juichen we dan ook heel erg toe. Het Crasselhouckbos wordt een nieuwe, mooie plek voor onze kinderen. We zullen hier zeker in de toekomst eens komen wandelen.”