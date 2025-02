Ouders en broer van overleden Maxim (26) zetten zijn levenswerk op strand van Knokke-Heist verder: “Al blijft het nog steeds moeilijk”

Drie maanden nadat Christoph Trio (55) en echtgenote Ann uit Knokke-Heist plots afscheid moesten nemen van hun zoon Maxim (26), blijft het verdriet groot. “We leven in een nachtmerrie. Elke dag opnieuw voelt het als een gevecht tegen onszelf”, zucht Christoph. Al blijft het koppel wél vechten. Samen met jongste zoon Victor (22) willen ze de dromen en het werk van Maxim, waaronder strandbar Collins, een vervolg geven. “Hij zou het niet anders gewild hebben.”

“Hoe het met ons gaat? Dat is een moeilijke vraag. Laat ons zeggen dat het de ene dag minder slecht gaat dan de andere. We zijn nu drie maanden verder, maar het blijft zó moeilijk. Plots was Maxim er niet meer. En plots is alles een eerste keer zonder hem. Dat valt moeilijk in woorden uit te drukken.” Christoph Trio (54) vertelt het moedig, maar aan alles hoor je dat hij drie maanden na het verlies van zijn zoon nog steeds een gebroken man is. De ‘leider’ van het hechte gezin was er plots niet meer en dat weegt nog steeds enorm zwaar op de familie.

Eerbetoon

We schrijven 16 november 2024 wanneer Christoph en Ann, de ouders van Maxim, plots het onwezenlijke nieuws krijgen dat hun zoon Maxim op amper 26-jarige leeftijd is overleden op vakantie in Panama. Hij was daar op pad samen met zijn broer en enkele vrienden, maar zou nooit meer terug naar Knokke-Heist reizen. De jonge twintiger werd dood teruggevonden op zijn hotelkamer. Wellicht door een hartfalen, maar wat er precies gebeurde is nog steeds niet helemaal duidelijk. Pas enkele weken later kan de familie afscheid nemen. De kerk zat afgeladen vol. Logisch, als je weet dat Maxim de uitbater was van de populaire strandbar Collins op het strand van Knokke. Daarnaast was hij voorzitter van de amateurvoetbalploeg FC Collins én richtte hij samen met zijn ouders en broer Victor pas vorige zomer een nieuwe zaak op in het Spaanse Marbella.

“Maxim was ongelofelijk gedreven en maakte van alle zaken een succes”, zegt papa Christoph. “We wilden en mochten dat niet verloren laten gaan. Samen met zijn broer Victor hebben we beslist om alles verder te zetten. Op zakelijk vlak deden we alles met ons vier. Ann en ik, samen met Maxim en Victor. Maxim was de grootste motor van ons allemaal. Op een paar jaar tijd maakte hij van Collins een begrip in Knokke. Een echt merk. Het voelt alsof we dit moeten doen, als eerbetoon aan hem. We beseffen ook dat we Maxim nergens zó dicht bij ons zullen voelen als op het strand van Knokke. De plaats waar hij 26 jaar rondliep en opgroeide.”

Verantwoordelijkheid

Ondertussen zijn de voorbereidende werken gestart. “De eerste keer terug in de loods komen: dat was zéér moeilijk. Gelukkig kunnen we rekenen op veel hulp van het personeel. Ook zij willen het werk van Maxim voortzetten als eerbetoon aan hem. Victor hielp al overal mee, maar krijgt nu meer verantwoordelijkheid. Op zijn 22ste komt er véél op hem af, dat beseffen we. Hij zal bijvoorbeeld ook voorzitter worden van de voetbalploeg. Maar Victor wil dit doen en voelt op een bepaalde manier de kracht van zijn broer. Hij doet het ook heel goed, al proberen we de druk af te houden”, zegt Christoph, die beseft dat er volgende maand opnieuw een héél zwaar moment volgt bij de eigenlijke opbouw van de strandbar.

Grote verandering moeten de vaste gasten evenwel niet verwachten. “De naam blijft ongewijzigd, net zoals het concept. We zullen we enkele zaken finetunen die Maxim al in zijn hoofd had. Al beseffen wij ook: voor ons gezin zal het strand nooit meer hetzelfde zijn. Voor onze eigen strandbar (Christoph en Ann runnen strandbar Famouz naast Collins, red.) zijn we op zoek gegaan naar iemand die meer verantwoordelijkheid wil opnemen. Want ook de zaak in Marbella moet blijven draaien. Daar is Ann nu volop mee bezig”, aldus Christoph, die samen met zijn jongste zoon en echtgenote nog werkt aan dé grote levensdroom van Maxim. “Het was zijn ultieme wens om een strandbar te openen op het strand van Marbella. Hij was daar ook volop mee bezig voor zijn overlijden. Natuurlijk hebben we ons afgevraagd: moeten we daar wel mee verder? Uiteindelijk beslisten we om het tóch te doen. Het zou het allergrootste eerbetoon zijn dat we Maxim kunnen geven. Al is het nu onmogelijk om er een termijn op te kleven”, besluit de man. (MM)

