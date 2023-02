Ouderraad VBS Langemark trapt reeks activiteiten af met kleutertheater: “Grote fuif in augustus”

Alle kinderen van het tweede en derde kleuter van de lagere scholen uit Langemark-Poelkapelle proefden maandag van cultuur met de theatervoorstelling ‘Water’ in de turnzaal van VBS Langemark. De organisatie was in handen van de Ouderraad van VBS Langemark, die ook nog een lenteontbijt, een kinderfuif en voor de eerste keer een grote fuif in petto heeft.

In de theatervoorstelling ‘Water’ dompelt acteur Steef Coorevits de kleuters onder in een muzisch bad, want water is muziek, beeld, taal, beweging, drama… De kleuters van VBS Langemark en VBS Sint-Juliaan mochten in de voormiddag een voorstelling bijwonen. In de namiddag waren de kleuters van ‘t Bikschooltje, VBS Madonna, VBS De Ooievaar (Poelkapelle) en Go! BS Ter Berken aan de beurt.

Voor alle scholen

De theatervoorstellingen worden jaarlijks georganiseerd door de ouderraad van VBS Langemark en Jeugddienst Langemark-Poelkapelle. Alle lagere scholen uit de gemeente kunnen eraan deelnemen. “Dat doen we al enkele jaren”, zegt voorzitter Glenn Lermytte van de ouderraad. “Maar het was de eerste keer dat het in onze eigen school was. Normaal is het altijd in Den Tap. Voor ons is het gemakkelijker en het was ook iets gezelliger voor het theaterstuk in kwestie.”

Water

“We willen in de eerste plaats een beetje theater bijbrengen aan de kinderen”, vervolgt Glenn. “We kijken dan ook of we er iets aan kunnen koppelen waar de kinderen mee bezig zijn in de klas. Zo zijn ze nu in de kleuterklassen bezig over water en het theaterstuk ging ook over water. Ieder jaar is het ook voor andere klassen. Dit jaar dus voor tweede en derde kleuter, vorig jaar voor het tweede en derde leerjaar en volgend jaar weer voor twee andere klassen.”

Bunniesfuif

De ouderraad zit niet stil. Op 12 maart organiseren ze een lenteontbijt, maar daarvoor zijn de inschrijvingen afgelopen. Op 1 april organiseren staat de Bunniesfuif op de agenda, een kinderfuif in de turnzaal van de school op een zaterdagmiddag. “En voor het eerst in het bestaan van de ouderraad zullen we een fuif geven voor de ouders eind augustus”, geeft Glenn nog mee. “Het was al jaren een vraag van de jongere generatie om een fuif te organiseren en nu we allemaal op dezelfde golflengte zitten hebben we de knoop doorgehakt. Eens iets voor de ouders, voor iedereen in Langemark eigenlijk. ‘Gif mo sjette’ is de naam, nog eens kunnen uitgaan zodat iedereen klaar is om weer in het schoolritme te komen.”

Dynamisch

“Naast zulke dingen doen we ook heel veel kinderen, zoals een afscheidsbarbecue voor de zesdejaars op het einde van het schooljaar, als er een filmavond springen we eens binnen en trakteren we met chips en drankjes… Te veel om op te noemen. We zitten met een heel dynamische ouderraad”, besluit Glenn Lermytte. (TOGH)