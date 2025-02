Ouderraad Sint-Franciscusinstituut brengt de spirellikaarting terug

De huidige ouderraad van het Sint-Franciscusinstituut in Poperinge blaast de spirellikaarting nieuw leven in. Naast kaarten kunnen er ook bordspellen gespeeld worden. Op zaterdag 15 maart van 15 tot 23 uur wordt de kaarting georganiseerd in de tauzaal van het Sint-Franciscus.

“We brengen de kaarting terug, omdat het een gezellige traditie is om mensen samen te brengen. Een ontspannen sfeer om leerkrachten, ouders en kinderen te laten samenkomen. Door kaartspelen te combineren met bordspellen willen we het toegankelijker maken voor iedereen. Niet iedereen speelt kaarten, en door bordspellen toe te voegen creëren we een gezellige namiddag en avond waaraan iedereen kan deelnemen”, klinkt het bij de ouderraad.

Nieuw speeltoestel

De huidige ouderraad bestaat uit Hanne Van de Walle, Ineke Desender, Lieselot Goemaere, Lien Sergier, Bert Van Boxtel, Sinita Deprince, Hanne Carton, Virginie Durnez, Ulrike Bouteca, Tineke Spenninck, en Olivia Bulcke. “Voor de spirellikaarting betaal je 4 euro per spel en wie wil spelen met de bordspellen betaalt 2 euro per spelkaart. We voorzien een groot assortiment spelletjes met ongeveer 50 verschillende spellen. Ook de bus van de Mobiele Stok-pop komt langs, dus bij mooi weer kan er ook buiten gespeeld worden.” De opbrengst wordt gebruikt om de school financieel te ondersteunen. “Zo is de school momenteel aan het sparen voor een nieuw speeltoestel op de speelplaats.”