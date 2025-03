Ouderraad organiseert tweede editie van ‘Kerke Komiek’: “Opbrengst gaat naar de school”

De ouderraad van Vrije Basisschool De Brug, afdeling Vijfwegen, organiseerde vorig jaar voor het eerst ‘Kerke Komiek’, een avond vol stand-upcomedy in de kerk van de Vijfwegen. Na de eerste succesvolle editie staat op zaterdag 15 maart de tweede editie gepland. Op zondag 16 maart volgt een familiedag, gericht op de jongste inwoners van de Vijfwegen en hun ouders.

“We willen ons steentje bijdragen om de buurt bijeen te brengen”, vertelt ouderraadvoorzitter Filip Wouters. “Er is veel verbinding op De Vijfwegen en dat willen we graag versterken. Vorig jaar organiseerden we voor het eerst een stand-upcomedy avond met praatcafé. Die eerste editie werd meteen een succes. We merkten dat De Vijfwegen voortaan op de kaart staat van het stand-upcomedy landschap. De comedians die er toen optraden waren unaniem: er was veel warmte en interactie met het publiek. Bij deze editie willen we nog een stap verder gaan en ook de kinderen en gezinnen betrekken via een extra familieactiviteit op zondag.”

Charmant

“Kerke Komiek, de naam van onze stand-upcomedy avond, verwijst naar de bijzondere locatie waar de avond plaatsvindt”, gaat ouderraadsecretaris Kevin Moeyaert verder. “De optredens gaan immers door in de kerk van de Vijfwegen. Die locatie bleek een schot in de roos. De kerk bleek opvallend charmant voor dit opzet. We kregen heel wat positieve reacties van zowel publiek als comedians. De sfeer was uniek en droeg bij aan de beleving van de avond. Bovendien is er dit jaar een bijzondere band met één van de optredende comedians. Jan-Bart De Muelenaere is immers afkomstig van Westrozebeke. De Vijfwegen is voor hem dus een beetje thuiskomen. Bij de vorige editie liet Jan-Bart meteen weten dat hij graag eens op onze unieke locatie wou spelen. Voor deze editie wisten we drie topcomedians te strikken”, zegt Koen.

“Jan-Bart De Muelenaere fungeert als publieksopwarmer bij ‘De Slimste Mens’ en is winnaar van de West-Vlaamse Comedy Cup. David Galle is winnaar van de Comedy Casino Cup en was ook te zien in de tv-reeks Bevergem. Maarten D’Haene is winnaar van de Lunatic Comedy Award en is ook onze MC van de avond. Na de show kunnen bezoekers vanaf 22 uur nog napraten in het gratis toegankelijke praatcafé. Ook wie geen tickets kon bemachtigen, is er na de show welkom”.

“De opbrengst van de avond gaat integraal naar de school en wordt gebruikt om de infrastructuur en activiteiten voor de leerlingen verder uit te bouwen”, licht Filip Wouters toe. “Voor Kerke Komiek kunnen we rekenen op heel wat lokale sponsors. Dankzij hun steun zijn onze evenementen mogelijk en kunnen we mooie projecten realiseren met de school. Dit jaar bekijken we bijvoorbeeld hoe we de buitenruimte op onze school nog speelser kunnen maken met extra groen en spelprikkels.”

Familiedag

Nieuw dit jaar is de familiedag. “Die vindt op zondag 16 maart van 14 tot 17 uur plaats”, weet bestuurslid Jolien Louchaert. “We hebben een werkgroep opgericht die keek om een vervolg te breien aan onze comedyavond. Met deze namiddag gaan we iets meer terug naar onze roots, namelijk iets betekenen voor de leerlingen van onze school. De familiedag wordt een namiddag vol spelplezier, met een gezellige bar waar koffie en taart te verkrijgen zijn. We zullen de familiedag achteraf evalueren. Misschien kan de familiedag de komende jaren verder groeien. Om alles goed te laten verlopen, vragen we ouders vooraf in te schrijven. Uiteraard is iedereen welkom, ook wie niet op De Vijfwegen woont. Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met het Feestcomité Vijfwegen. We krijgen heel wat materiaal van hen ter beschikking, wat bewijst hoe de buurt hier leeft en hoe we allemaal een warm hart hebben voor ons gehucht. We willen momenten creëren waarop mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen plezier beleven.”