Ouderraad De Vliegeraar organiseert met ontbijt opnieuw eerste actie

Na twee jaar met nauwelijks activiteiten pikt de ouderraad van basisschool De Vliegeraar uit Sint-Baafs-Vijve de draad weer op met een ontbijtactie. Voor de school is de ouderraad heel belangrijk. “Niet alleen bezorgen we de kinderen af en toe een extraatje, maar daarnaast zijn we ook het klankbord van de ouders naar de school toe”, zegt voorzitter Ilona Duerloo.

Twee jaar geleden wilde de ouderraad voor het eerst een quiz organiseren. Maar net op dat moment ging ons land in lockdown door het coronavirus. “Gelukkig hebben we wel nog twee keer de Sint kunnen ontvangen. Vorig jaar hebben we ook nog een proclamatie gehouden voor de kinderen van het zesde leerjaar. Maar daar hield het zowat op. We zijn het gewoon heel wat activiteiten te organiseren zoals een schoolfeest, een kerstmarkt, een fuif of een ontbijtactie, maar dat viel allemaal weg”, legt Ilona uit.

Met het ingezamelde geld biedt de ouderraad organisatorische en financiële steun aan de gemeente. “Zo financieren we bijvoorbeeld het busvervoer voor de zwemlessen of andere uitstappen. Daarnaast kochten we rookmelders en handwasunits aan of organiseren we klusdagen op school. We staan met veel plezier in voor zaken waar de school zich dan niet hoeft van aan te trekken. Zo helpen we mee om de kinderen voor altijd herinneringen te geven aan hun schooltijd”, vult Eline Delaere aan.

Daarnaast wil de ouderraad een klankbord van de ouders zijn. “Ouders kunnen bij ons terecht met opmerkingen of vragen als ze niet direct richting de directie willen stappen. Wij groeperen die dan en bespreken die met de school.” Ondanks twee jaar nagenoeg stilgelegen te hebben, boette de ouderraad niet in op vrijwilligers. De drive is er bij hen altijd gebleven. “Het was niet evident met het online vergaderen, maar we blijven ervoor gaan. Vaak ontvangen we mensen zoals mij, die niet van Sint-Baafs-Vijve afkomstig zijn. De ouderraad is een heel goed middel om je in je nieuwe gemeente in te burgeren”, weet Ilona.

ontplooiing

Om de werking kwalitatief te houden, heeft de ouderraad middelen nodig. Daarom organiseert ze op 20 maart opnieuw een ontbijtactie. “De opbrengst van de ontbijtpakketten gaat integraal naar projecten en activiteiten van de school die bijdragen aan de ontplooiing en het welzijn van de kinderen.” De ontbijten zullen aan huis bezorgd worden tussen 7 en 9 uur ‘s ochtends. Leveringen zijn mogelijk in Sint-Baafs-Vijve, Wielsbeke en Ooigem en heel wat omliggende gemeentes, maar de pakketten kunnen ook in de school opgehaald worden. Inschrijven kan tot vrijdag 11 maart op https://ontbijtdevliegeraar.azurewebsites.net/ of via de QR-code. Meer info op de Facebook-pagina van de ouderraad. (NVR)