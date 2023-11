Het oudercomité van basisschool De Veerkracht, dat sinds kort veel vers bloed binnen de rangen telt, verkocht de afgelopen periode chrysanten en violetjes.

In totaal gingen er 785 stuks de deur uit in de basisschool en in café ‘t Rooneplezier. Met de opbrengst kan het oudercomité verder werken aan de verfraaiing van het speelplein en de speelplaats. Zo kunnen de kinderen in de toekomst genieten van extra speelplezier. (SD/foto SD)