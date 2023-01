Oudercomité De Horizon Zwevezele schenkt multimediasysteem van 20.000 euro

Dankzij het oudercomité kreeg basisschool De Horizon een volledig nieuw multimediasysteem.

“Wij zijn het oudercomité ontzettend dankbaar voor al hun inspanningen om wat centjes in het laatje te krijgen”, vertelt directrice Martine Christiaens. “In de nieuwbouw was er al een multimediasysteem, maar in het oude gedeelte nog niet. Het systeem bevat een nieuwe projector en een nieuwe geluidsinstallatie met nieuwe speakers.”

Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd de cheque van maar liefst 20.000 euro overhandigd door Kristof Ver Eecke van het oudercomité en enkele kinderen. “Met ons oudercomité organiseerden wij tal van acties”, weet Kristof. “Er vond een ontbijt plaats en een koekenverkoop. Het voorbije schoolfeest werd een gigantisch succes en dankzij enkele gulle sponsors konden we een groot bedrag bijeensparen. De volgende realisatie wordt een groene speelplaats.”