“Ouder worden hoeft niet saai te zijn”: Poperinge werkt met opvallende campagne aan beeldvorming van ouderen

De Poperingse dienst seniorenzorg wil met een opvallende campagne en een bevraging werken aan de beeldvorming van senioren. “We willen begrijpen welk beeld er leeft rond ouder worden in onze stad en eventuele vooroordelen aanpakken”, aldus schepen Vanderhaeghe.

“Ondanks de vele positieve aspecten van ouder worden, kampt onze samenleving vaak met misvattingen en taboes rond deze levensfase. De stad Poperinge wil deze denkbeelden aanpakken, met als eerste stap een opvallende campagne en bijhorende bevraging”, zegt Poperings schepen voor seniorenzorg Bryan Vanderhaeghe (Samen Vooruit).

“We willen begrijpen welk beeld er leeft rond ouder worden in onze stad en eventuele vooroordelen aanpakken. De bevraging richt zich op zowel oudere als jongere inwoners en wordt ondersteund door een campagne waarbij twee actieve Poperingse senioren aantonen dat ouder worden niet per se saai, traag of rustig hoeft te zijn.”

Vragenlijst

De twee Poperingse senioren die de campagne ondersteunen zijn Frans Degruytter en Irene Vandenberghe. Frans is al zijn leven lang vrijwilliger bij KFC Poperinge. Eerst als speler, daarna als trainer en arbiter en vandaag vind je hem nog vaak aan de jetons bij de ploeg van zijn hart. Irene, Reine voor de kennissen, actieve, sociale vrouw met het hart op de tong.

Inwoners van Poperinge kunnen de vragenlijst op verschillende manieren invullen. Dit kan online of op papier bij verschillende locaties in de stad, waaronder lokaal dienstencentrum De Bres, Huize Proventier, de bibliotheek en de buurtsalons. De deadline voor deelname is 31 januari.

“Na de verzameling van de enquêteresultaten in januari 2024, zal de werkgroep actief aan de slag gaan met de bevindingen. Het doel is om op basis van deze input initiatieven te ontwikkelen die de beeldvorming rond ouder worden in Poperinge positief beïnvloeden.”