Oudenburgse rozenkwekerij Lens Roses opnieuw in de prijzen met Caroline’s Heart: “Een genereus bloeiende roos, zoals Caroline was”

De bekende rozenkwekerij Lens Roses in Oudenburg viel met de heester Caroline’s Heart voor de zevende keer in de prijzen. De naam van de lekker geurende roos is een eerbetoon aan Caroline Dombrecht, die 25 jaar mee in de zaak zat. Ze overleed op 14 mei 2018.

Rozenkwekerij Lens Roses, van het echtpaar Ann Boudolf en Rudy Velle en zoon Wouter, is gevestigd in de Redinnestraat. De kwekerij is al meer dan 150 jaar oud, destijds opgericht door de familie Lens uit Onze-Lieve-Waver. In 1992 namen Ann en Rudy het bedrijf over om die in Oudenburg verder te zetten, eerst kleinschalig, maar intussen telt hun kwekerij meer dan 2.500 vierkante meter.

Steun en toeverlaat

Allebei gepassioneerd door rozen zagen ze in Caroline Dombrecht de ideale persoon om bij hen in dienst te komen. “Caroline deelde onze passie. Ze was niet zomaar een werknemer die hier haar 9-to-5-job deed. Neen, ze hielp mee denken en werd onze steun en toeverlaat. Ze werkte 25 jaar bij ons”, vertelt Ann Boudolf.

In mei 2018 werd Caroline door haar ex-partner om het leven gebracht. Om haar blijvend te herdenken en te eren, werd een nieuwe heester naar haar genoemd: Caroline’s Heart. Mooi aan dit verhaal is dat Caroline de roos heeft weten ontstaan en de eerste bloei meemaakte. “In 2013 begon de kruising en in 2017 konden we de eerste struikjes in de volle grond planten. Caroline’s Heart werd in november 2019 gelanceerd in de handel”, doet Ann het verhaal van de heester die de flair van oude rozen heeft.

“Caroline heeft de roos weten ontstaan en de eerste bloei meegemaakt”

“De grote gevulde komvormige bloemen openen in een verder stadium om hun meeldraden te tonen waardoor ze bijen aantrekken. Ze zijn perfect roze naar lichtroze bijna wit verkleurend en met een heerlijke geur van oude rozen en mirre. De bloemen staan in trossen van 6 tot 20 rozen op stevige stelen die elegant uitsteken boven een licht glanzend donkergroen blad. De plant groeit rechtop en bloeit continue van mei tot de eerste vorst. Vanaf half oktober verschijnen ook bottels, doch niet massaal. Er zijn dan immers ook nog bloemen”, beschrijft Ann de roos. “Caroline was net als deze roos: genereus bloeiend.”

Al van bij de lancering werd Caroline’s Heart heel goed onthaald bij de klanten. “En we nemen die ook altijd mee naar beurzen, zo is Caroline er altijd een beetje bij”, aldus nog Ann Boudolf.

Zevende prijs

De moderne heester met geurende bloemen viel zopas al voor de zevende keer in de prijzen. Dat gebeurde al twee keer in Barcelona, een keer in Baden-Baden, in Warschau, Lyon en Tsjechië. En recent kreeg de bloem de titel Rose of the Day op de Rochfords International Rose Trails in Groot-Brittannië.

Nog een tip voor wie deze moderne heester in de tuin wil: nu is het moment om te planten.