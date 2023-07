Oudenburgs gezin Vanhercke ziet reis naar Rhodos opgaan in vlammen

Maandag 24 juli zouden Rudy Vanhercke, Stefanie Sanders en hun dochter Marie via Charleroi naar Rhodos vertrekken. Door de bosbranden is hun reis geannuleerd en dus zocht het gezin een alternatief. “We zijn heel blij dat we nog niet weg waren. Onze vakantie naar het Griekse eiland gaat niet door, jammer, maar voor veel mensen die daar zijn, is het veel erger. Wij gaan nu met de caravan naar Frankrijk”, zegt Rudy.

Rudy Vanhercke (48) en Stefanie Sanders (45) zouden met hun dochter Marie (9) voor de eerste keer met vakantie gaan naar Rhodos. “We hebben al een hele tijd geleden geboekt met reisorganisator Prijsvrij uit Nederland, met wie we al heel goede ervaringen hebben. We zouden in een hotel in het stadje Faliraki verblijven. Maar onze reis is nu geannuleerd door de branden in Rhodos, want Faliraki bevindt zich op slechts 46 kilometer van het onheil”, vertelt Rudy na een slapeloze nacht.

Ook echtgenote Stefanie Sanders heeft er een hectische nacht op zitten. “Ze is tot 2 uur blijven zoeken naar een kampeerplaats in Frankrijk. We hebben namelijk nog maar pas een caravan gekocht en gaan nu als alternatief zo op reis. Het is natuurlijk hoogseizoen en de plaatsen op campings zijn allemaal bezet. Uiteindelijk vond Stefanie deze morgen (maandag, red.) een plek in de Camargue, dus wordt dat onze bestemming”, aldus Rudy. “Ik zal nu alles in de caravan in orde maken, zodat we zo rap mogelijk kunnen vertrekken”, vult Stefanie aan.

Vermits het gezin uit Charleroi zou vertrekken, was er al enige paniek toen de staking van Ryanair werd aangekondigd. “Toen we zaterdag op tv die bosbranden zagen op Rhodos, wisten we al dat het niet goed zou komen. Prijsvrij heeft ons snel gecontacteerd en zondag gemeld dat de reis niet zou doorgaan. De reisorganisator heeft dan meteen geannuleerd en we krijgen via spoedprocedure ons geld terug. We zijn wel opgelucht dat Rhodos niet doorgaat en kijken uit naar een fijne vakantie in Frankrijk”, besluiten Rudy en Stefanie.