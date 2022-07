Oudenburg sluit aan bij zorgnetwerk Sterrenkinderen

Uit cijfers blijkt dat 7 op 1.000 baby’s sterft voor, tijdens of kort na de bevalling. “Voor ouders die dit meemaken is de impact heel groot. Als stad sluiten we ons daarom aan bij het zorgnetwerk Sterrenkinderen dat een aanspreekpunt biedt voor deze ouders”, zegt de Oudenburgse schepen van Welzijn en Gezin Romina Vanhooren.

De naam Sterrenkinderen wordt gegeven aan kindjes die tijdens of vlak na de geboorte overlijden.

Om deze ouders te ondersteunen zoekt Oudenburg samen met de vzw naar een troostplek en wil de stad ook een herdenkingsmoment voorzien in het kader van Wereldlichtjesdag in december.