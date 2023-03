Oudenburg reikt opnieuw sporttrofeeën uit

Voor het eerst sinds de coronacrisis vond het sportfeest opnieuw plaats in Oudenburg. De trofeeën gingen naar TTC Oudenburg, Lyssa Vansteenkiste, Frank Hereygers, Shirley Dumon en Yorben Laureyssen.

De Trofee voor de Sportclub gaat naar Tafeltennisclub Oudenburg van voorzitter Patrick Demeulenaere. De club werd kampioen in vierde provinciale en speelt nu in derde. Met vier genomineerden was het vooral uitkijken naar de Trofee Beloftevolle Jongere. Jakob Meulders (12) blinkt uit in waterpolo en speelt bij Royal Ostend Swimming Club. Met de U11 en de U13 werd hij in 2022 Belgisch kampioen. Jietse Mortelé (15) is een atletiekatleet, aangesloten bij Houtland Torhout. Ze heeft al een mooi palmares en werd provinciaal kampioen op de 4×100 meter estafette, eerste op de 300 meter individueel en presteert ook in het hoogspringen en hinkstapspringen. Matéo Soonekindt (12) is atletiekatleet bij Hermes Oostende. Hij staat aardig zijn mannetje in het discuswerpen en kogelstoten met een zilveren en gouden medaille op het PK. Winnares Lyssa Vansteenkiste (16) is een gedreven skeeler, aangesloten bij Zwaantjes Roller Club. Op haar palmares van 2022 zien we zilver op het Europese kampioenschap op de 500 meter, algemeen Belgisch kampioen, derde op de lange afstand op de Europacups, maar vooral een gouden medaille op de korte afstand op de Europacups.

Sportverdienste

De Trofee voor Sportverdienste werd overhandigd aan Frank Hereygers (61). Hij geeft als 15 jaar elke maandagavond om 20 uur omnisport in sporthal Ter Beke. Tijdens de week bedenkt hij nieuwe spelen, strategieën en spelregels om de groep dames en heren een fijne sportavond te bezorgen. Tweede genomineerde was Carine Vanderhaeghen (54), al 10 jaar duivel-doet-al en penningmeester bij Ladies Oudenburg. Voor de Trofee Sportvrouw 2022 was met Shirley Dumon (16) slechts één genomineerde, maar dan ook niet de eerste de beste. Vorig jaar was het topjaar in haar carrière: ze werd dressuurkampioen bij de initiatiepaarden bij de West-Vlaamse Unie Ruitersport Jumping).

Sportman

Voor de Trofee Sportman 2022 waren drie genomineerden. Kjartan Despiere (17) basket bij Falco Gent werd met zijn team U18A in het seizoen 2021-2022 vijfde. Met zijn schoolploeg walste hij door de voorrondes en won in februari de finale. Yorben Lauryssen, winnaar van de trofee, is veldrijder bij de eliteploeg beloften van Pauwels Sauzen-Bingoal. Hij werd vorig jaar leider van de Zwitserse crosscup, eerste op de Alperose Quer Schneisingen, tweede op de CX de Bulle en achtste in de Koppenbergcross. Derde genomineerde, Siebe Mortelé (16), is wielrenner, aangesloten bij Flanderscolor Gallo Team. Hij behaalde vorig jaar enkele mooie resultaten met winst in Ieper, een vijfde plaats in Zwevegem, en een zevende in Deurne, Moorslede en Ichtegem.