Oudenburg organiseert kerstfeest voor senioren en kwetsbare gezinnen

Op zaterdagmiddag 24 december organiseert de stad Oudenburg een kerstfeest in het lokaal dienstencentrum Biezenbilk. Senioren en leden van kwetsbare gezinnen zijn er welkom voor een lekkere maaltijd en in de namiddag voor animatie en muziek.

“Eenzaamheid en vergrijzing gaan meestal hand in hand. Daarom willen we de mensen samen brengen in deze donkere dagen”, zeggen burgemeester Anthony Dumarey en schepen van Welzijn Romina Vanhooren. Het kerstfeest start om 11 uur en duurt tot 16 uur.

Lokale handelaars dragen hun steentje bij om het feest te doen slagen en heel wat vrijwilligers hebben zich al aangeboden om de aanwezigen in de watten te leggen. Wie niet over vervoer beschikt, kan opgehaald en terug gebracht worden met het busje van het woonzorgcentrum.

Deelnemen aan het kerstfeest voor senioren en kwetsbare gezinnen kost 15 euro per persoon. Er zijn 120 plaatsen beschikbaar. Vlug inschrijven in het lokaal dienstencentrum of via 059 40 19 95 is de boodschap en kan tot 20 december. (foto LIN)