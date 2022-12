Oudenburg blijft groeien: daardoor in 2025 wellicht extra schepen

In 2022 kende het inwonersaantal van Oudenburg een flinke groei. “Vandaag mogen 9.929 mensen zich officieel Oudenburgenaar noemen. De groei komt voornamelijk van nieuwe inwoners die in onze stad kwamen wonen”, zegt burgemeester Anthony Dumarey.

In een jaar tijd groeide de bevolking van Oudenburg met 209 inwoners: van 9.720 begin dit jaar naar 9.929 inwoners. “Het aantal geboortes en overlijdens, beiden 111, houden elkaar in evenwicht. Daarom kunnen we stellen dat de groei van de stad komt door nieuwe inwoners.”

Als binnen een tweetal jaar de kaap van 10.000 inwoners wordt bereikt, krijgt de stad er in 2025 bij de installatie van de nieuwe raad een extra schepen bij. Dan zal Oudenburg naast de burgemeester vijf schepenen tellen.

Stad van de liefde

“In Oudenburg is het goed wonen, leven en beleven. Daar blijven wij met de stadsdiensten over waken. Het rustige, landelijke karakter blijven we te allen tijde bewaren, maar met toch heel wat belevingselementen in. Deze aanpak wordt geapprecieerd en dat merken we nu dus ook aan de bevolkingscijfers. Oudenburg is ook de stad van de liefde. Met 30 huwelijken en 36 registraties tot wettelijk samenwonen kiezen koppels er bijna wekelijks voor om hun liefde in Oudenburg verder te laten groeien. We hopen dat deze cijfers zich op een organische manier blijven verderzetten, al blijven we uiteraard waken over de leefbaarheid van de stad”, besluit burgemeester Anthony Dumarey. (LIN)